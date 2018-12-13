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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Компания «Кедр-1» почистит снег у «Самара Арены»

13 декабря 2018 13:15
92
Компания «Кедр-1» почистит снег у «Самара Арены» Это обойдется в 20 млн рублей
Это обойдется почти в 20 млн рублей.

Компания стала победителем торгов на право содержания территории, прилегающей к стадиону. Стоимость контракта составила 19,7 млн рублей. Аукцион объявили в конце ноября. Теперь «Кедр-1», принадлежащий Виталию Зайцеву, должен выполнять все необходимые работы зимнего периода: сгребать и подметать снег, собирать мусор и обрабатывать дороги противогололедными материалами. Также необходимо скалывать лед и вывозить накопившийся снег, пишет СО ОНЛАЙН.

«Кедр-1» уже не в первый раз стремится благоустроить территорию «Самара Арены». Ранее в 2018 году компания уже заключала контракт на 64,9 млн рублей с самарским муниципальным предприятием «Благоустройство» для содержания этого объекта, и контракт на 55,5 млн рублей с «АСАДО» Самарской области на содержание автодорог вблизи стадиона. Теперь, благодаря новому контракту сумма доходов от стадиона «Кедра-1» достигнет 140 млн рублей.


Фото pixabay.com
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Комментарии



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