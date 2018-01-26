Кинотеатр в "Парк Хаусе" в Самаре будут ремонтировать
26 января 2018 11:11
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Напомним, осенью 2017 года в Самаре на месте кинотеатра "Киномечта" в торговом центре "Парк Хаус" открылся новый мультиплекс "Синема Парк".
Однако проработал он недолго - в настоящее время кинотеатр не функционирует, расписание "Синема Парк" в Самаре недоступно.
Выяснилось, что объекту потребовался ремонт.
"При открытии кинотеатра "Синема Парк" в Самаре на месте кинотеатра "Киномечта" мы планировали его модернизировать, не прекращая деятельности и не лишая зрителей возможности смотреть кино в привычном для них месте, - рассказала порталу Samru.ru директор по связям с общественностью и внешним коммуникациям объединенной сети кинотеатров Александра Артамонова. - Но к сожалению, состояние кинотеатра не позволяло обеспечивать высокий уровень качества кинопоказа и сервиса. В результате было принято решение о временном закрытии на реновацию".
Сроки завершения работ в кинотеатре пока не называются.
Ранее сообщалось, что в самарском мультиплексе «Синема Парк» не будет IMAX, так как открыть его там невозможно технически. Зато в бывшей "Киномечте" появятся проекторы нового поколения, новые кресла и 3D-оборудование, пишет Самру.ру.
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