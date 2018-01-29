Иван Пивкин сообщил, что реконструкция улицы 22 Партсъезда начнется уже в 2018 году

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На первом этапе будет проведена реконструкция от улицы Солнечной до проспекта Карла Маркса. Второй этап – реконструкция от Карла Маркса до улицы Ставропольской. А третий, заключительный этап – реконструкция от Заводского шоссе до проспекта Кирова.О планах властей начать реконструкцию 22 Партсъезда разговоры ведутся уже несколько лет. Ожидается, что эта улица станет важным поперечником в городе и особенно между Ново-Садовой и Московским шоссе. А на другом ее конце улицу планируют соединить с проспектом Кирова и Кировским мостом через улицу Ветлянскую.