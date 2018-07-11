Иностранцы помогут восстановить старинные дома в Самаре
11 июля 2018 12:39
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Работа волонтеров на время прекратилась из-за проведения ЧМ-2018.
Как сообщают организаторы, с 6 по 19 августа в фестивале впервые будут участвовать иностранцы. Гости из Мексики, Тайваня, Франции и Италии будут помогать самарским волонтерам восстанавливать старинные здания в историческом центре Самары.
Напомним, что первый "Том Сойер Фест" прошел еще в 2015 году, а в 2017 он затронул 11 городов страны. В 2018 году его география снова расширилась - на этот раз проект запустили в 27 населенных пунктах 23 регионов России. 29 зданий восстановили участники фестиваля за три года, 11 из них находятся в Самаре. В этом году волонтеры приводят в порядок дома №131 и №133 по улице Чапаевской и №149 по улице Фрунзе, пишет ТРК "Терра".
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