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Горожане оценили пляжи Самары

12 сентября 2018 12:58
65
Горожане оценили пляжи Самары Они попросили оборудовать на береговой линии био-туалеты и душевые.
Они попросили оборудовать на береговой линии био-туалеты и душевые.

Лето закончилось, но первые сентябрьские деньки еще радуют самарцев теплой солнечной погодой. А значит есть шанс продлить пляжный сезон на берегу Волги. Какие городские пляжи предпочитают самарцы и жители области? Самые любимые места летнего отдыха горожан и гостей города определили пользователи портала для онлайн-референдумов «ВМЕСТЕ».
В опросе приняло участие 1732 человека. Им предлагалось ответить на вопрос, какой из восьми самарских пляжей они считают наиболее комфортным для отдыха. В лидеры выбились три прибрежных территории, но самым популярным все же оказался пляж на II очереди набережной (от завода «Кинап» по Маяковского спуска). За него проголосовали 29% пользователей портала.
На втором месте – пляж на I очереди набережной (от улицы Вилоновской до Ленинградской). Эта зона отдыха собрала 26% голосов.
Третью строчку в рейтинге занял пляж на IV очереди набережной (у монумента «Ладья»), который ввели в эксплуатацию после капитального ремонта и благоустройства в июне этого года. Эта часть самарского побережья набрала 18% голосов участников опроса.

Предпочтения самарцев и жителей региона вполне объяснимы – это наиболее благоустроенные и удобные для отдыха территории, расположенные в центре города на основных туристических маршрутах Самары.
На четвертой строчке пляжного хит-парада самое отдаленное от центра, но при этом самое живописное песчаное побережье на Красной глинке. Эту зону отдыха считают наиболее комфортной 11% участников опроса.
Пляж в Загородном парке Самары набрал всего 7% голосов. Остальные три прибрежных территорий набрали примерно одинаковое количество ответов пользователей: пляж на Советской Армии – 4%, пляж на Барбошиной поляне – 3% и пляж у санатория «Можайский» - 3%.

Помимо выбора своего любимого пляжа участники голосования на портале «ВМЕСТЕ» могли отметить, какие мероприятия по благоустройству помогут сделать отдых на самарском побережье более комфортным. Почти треть проголосовавших (32%) убеждены, что на пляжах необходимо оборудовать дополнительные био-туалеты и душевые. 28% пользователей отмечают, что необходимо проводить более тщательную уборку пляжных территорий от мусора. 21% проголосовавших просят службы благоустройства установить дополнительные лавочки и лежаки для отдыха. Оборудовать дополнительные спортивные и детские площадки считают необходимым 12% участников голосования. Наконец, 7% самарцев, принявших участие в голосовании, отметили, что на пляжах недостаточно кабинок для переодевания.
Консолидированное мнение пользователей портала «ВМЕСТЕ» в качестве предложений и рекомендаций по улучшению работы городских пляжей направлено в адрес муниципального предприятия «Самарская набережная», которое занимается комплексной эксплуатацией и обслуживанием самой популярной самарской рекреационной зоны.

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Комментарии



Благоустройство региона
12 сентября 2018  12:58
Горожане оценили пляжи Самары Они попросили оборудовать на береговой линии био-туалеты и душевые.
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