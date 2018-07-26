Глава Самары Елена Лапушкина оценила ход работ на объектах, ремонтируемых в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»

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В разгар строительного сезона Глава Самары Елена Лапушкина провела выездное совещания, в рамках которого оценила качество и темпы работ по благоустройству общественных пространств, ремонтируемых в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». На этот раз в поле зрения Главы города попали объекты, расположенные в Самарском, Ленинском и Железнодорожном районах Самары, сообщает пресс-служба администрации города.Отправной точкой объезда стала площадка, прилегающая к трамвайному кольцу на Хлебной площади. Работы здесь начались неделю назад, но специалисты уже полностью завершили все демонтажные работы. Теперь им предстоит выполнить работы по устройству нового асфальтобетонного покрытия, установке бордюрного камня, урн, скамеек и опор освещения, а также провести санитарную обрезку деревьев и высадить цветники. Глава города поручила не останавливаться на благоустройстве территории внутри трамвайного кольца – она отметила, что необходимо привести в порядок межрельсовое пространство и обновить места, предназначенные для торговли пенсионеров.«Необходимо проводить комплексный ремонт. Чтобы пространство выглядело по-новому, нужно привести в порядок и примыкающую территорию», - сказала Елена Лапушкина.Вторым объектом Самарского района, который осмотрела Глава, стал сквер на пересечении улиц Ленинградской и Садовой. Здесь в скором времени появится новая детская площадка с антитравматическим покрытием, скамейки и арт-объект в виде лавки-качелей, зеленые насаждение, газон и тротуарные дорожки, ограждение по периметру, а также заработает система освещения. Вопрос у Главы города вызвал объект потребительского рынка, который отчасти расположен на территории сквера. Елена Лапушкина поручила районной администрации связаться с собственником и рассмотреть возможность перемещения объекта, а также привести его в надлежащее состояние.На территории Ленинского района Глава города также посетила два объекта – сквер у Губернского рынка и сквер имени Мичурина. В соответствии с пожеланиями жителей, на территории этих общественных пространств сохранят максимальное количество деревьев и высадят дополнительные цветники, установят лавочки и урны, отремонтируют тротуары и газоны, обустроят детские площадки. Кроме того, в сквере имени Мичурина появятся арт-объекты – металлическая световая фигура в форме арки, арт-объект «Фигуры» и оригинальная лавка.Завершилось выездное совещание в Железнодорожном районе. Здесь Елена Лапушкина оценила работы по благоустройству бульвара на улице Революционной и сквера по улице Аэродромной у памятника Санфировой.Во время осмотра бульвара на Революционной глава районной администрации Вадим Тюнин рассказал Елене Лапушкиной о замечаниях жителей: в той части бульвара, где работы по устройству плиточного покрытия завершены, рабочие не предусмотрели снижения уровня борта в местах пешеходных переходов. Это доставляет неудобства при переходе дороги семьям с колясками и маломобильным гражданам.«Жители в своих замечаниях абсолютно справедливы, здесь действительно трудно пройти с колясками. Занижайте борт в местах пешеходных переходов, делайте бульвар доступным, - поручила Елена Лапушкина представителям подрядной организации. – С решением вопроса не затягивайте, это нужно выполнить в кратчайшие сроки. И учтите эти замечания в той части бульвара, где работы еще ведутся».Осматривая сквер у памятника Санфировой, Елена Лапушкина поручила проверить исправность работы системы освещения и не сбавлять темпы работ. По просьбам жителей, в сквере по окончании работ появятся новые пешеходные дорожки, клумбы, спортивная и детские площадки, будет демонтирован разрушенный фонтан и установлены малые архитектурные формы.Подводя итоги объезда, Елена Лапушкина отметила, что темпы работ на всех шести объектах идут в соответствии с графиком.«Все задумки, которые были у жителей и у Администрации города будут воплощены. В результате люди получат уютные общественные пространства в непосредственной близости от их домов», - сказала Елена Лапушкина.Напомним, что приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется второй год подряд. В этом году на территории Самары в рамках проекта будет благоустроено 22 общественных пространства, которые выбрали самарцы в ходе общественного голосования минувшей весной. Также благодаря проекту в 2018 году будет отремонтировано более 100 дворовых территорий. По поручению Главы региона Дмитрия Азарова, работы на всех объектах завершатся до 1 сентября.Фото горадминистрации.