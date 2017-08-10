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Гласность и бюрократия: ремонт дорог в Самаре перерос в скандал?

10 августа 2017 12:52
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Гласность и бюрократия: ремонт дорог в Самаре перерос в скандал?
Счетная палата готовит обращение в полицию и прокуратуру.

В Самаре счетная палата готовит обращение в полицию и прокуратуру по факту нарушений, которые чиновники якобы допустили при ремонте дорог, пишет 63.ру. Причиной стали итоги проверки по использованию средств на капремонт объектов инфраструктуры. Аудиторы заявили, что мэрия не устранила в срок повреждения на дорогах и приняла у подрядчика участки, на которых ремонт еще не завершили. Однако, как собощалось ранее, в городской администрации озвучили свою версию сложившейся ситуации.

Под проверку попали департамент градостроительства и департамент городского хозяйства мэрии Самары. Контрольные мероприятия коснулись средств, направленных из бюджета губернии на капитальное строительство и ремонт дорог и других объектов в 2015-2017 годах. В результате счетная палата выявила многочисленные нарушения.

По версии контролирующего органа, мэрия не располагает данными о площади отремонтированных дорог и не занимается инвестиционной
политикой по их развитию. Аудиторы обнаружили участки, на которых не устранили в срок повреждения. Также они выяснили, что мэрия заключила с тремя субподрядными организациями контракты на сумму 219,2 млн рублей. Однако привлеченные компании не располагали необходимыми ресурсами для ремонта дорог. Кроме того, аудиторы поставили под сомнение объективность проведенных в рамках ремонта торгов.

– Анализ закупок департамента градостроительства на приобретение жилых помещений, строительно-монтажные и проектно-изыскательские работы, водоснабжение и водоотведение показал фактическое отсутствие конкуренции и экономии по их результатам, – уточнили в счетной палате Самарской области.

Среди прочих замечаний контролирующий орган выделил то, что департаменты приняли у подрядных организаций невыполненные работы, заплатив им за это 929 тысяч рублей. В свою очередь нарушивший сроки контракта подрядчик не возместил 1,3 млн рублей в качестве пени. Результаты проверки аудиторы направили в департаменты, к которым у них есть претензии, а также главе региона, мэру областной столицы и в самарскую губернскую думу. Также счетная палата готовит обращение в прокуратуру и ГУ МВД России по Самарской области.

Однако представители городской администрации сочли озвученные замечания необоснованными. В мэрии рассказали о планах по развитию городских улиц. Во-первых, сейчас генеральный план города и правила застройки и землепользования проходят процедуру корректировки. Разработчик новой схемы представит ее до 31 декабря 2017 года. Во-вторых, в городе идет масштабная реконструкция важных дорожных артерий: улиц XXII Партсъезда, Луначарского, Осетинской и Заводского шоссе. Она позволит значительно разгрузить улицу Ново-Садовую, Авроры, Мичурина, проспект Масленникова и Московское шоссе. В-третьих, департамент городского хозяйства и экологии ежегодно рассчитывает «Долю протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения». Этот показатель отражает данные о площади и протяженности ремонта с указанием конкретных объектов.

В ответ на замечание о неустановленных в срок повреждениях, в мэрии сообщили, что аудиторы проинспектировали данные участки еще весной.

– В тот момент подрядчики и не могли в полной мере выполнить работы по восстановлению гарантийных участков дорог в связи с сезонными погодными условиями. На сегодняшний день все гарантийные работы выполнили в полном объеме в соответствии со сроками и параметрами, предусмотренными по контрактам, – уточнили в горадминистрации.

Также представители горадминистрации высказались по поводу претензий, связанных с работой подрядный компаний. В частности, они отметили, что по закону подбором субподрядчиков занимался генеральный подрядчик. В его же зоне ответственности находился контроль за качеством и объемом работ. При этом все закупочные процедуры, как утверждают в мэрии, департаменты провели в соответствии с законом в рамках открытых электронных аукционов. Что касается невыплаты подрядчиками пени за срыв сроков, то по данному контракту мэрия ведет претензионную работу в судебном порядке.

– Необходимо отметить, что представление счетной палаты – первичный документ, который сформировали по итогам проверочных мероприятий. Он может быть оспорен, и в адрес счетной палаты уже направили соответствующий протокол разногласий, – подытожили в мэрии Самары.



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Комментарии



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