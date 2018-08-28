Елена Лапушкина проверила благоустройство дворов Промышленного района
28 августа 2018 17:28
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ремонтируемым в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».
В 2018 году на территории района благоустроят 9 объектов: 7 дворовых территорий и 2 общественных пространства. По словам главы районной администрации Владимира Чернышкова, готовность всех дворовых территорий превышает 90%. Например, во дворе домов №77 и 79 по улице Димитрова уже выполнен ремонт внутриквартальных проездов, завершены работы по устройству новых тротуаров, парковочных мест и установке опор освещения, смонтированы элементы детской и спортивной площадок. Специалистам осталось установить антитравматическое покрытие на детской площадке и завести чернозем на газонную часть.
Высокая степень готовности у соседнего двора, расположенного на Димитрова, 83. Здесь также завершены все земляные работы, работы по устройству асфальтового покрытия, установлены опоры освещения и малые архитектурные формы. Споры среди местных жителей вызвали качели, установленные на детской площадке: одни хотят, чтобы на месте качелей появилась карусель для детей более раннего возраста, а другие просят оставить игровую площадку без изменений.
«Решать, какой именно элемент детской площадки должен быть на этом месте, должно большинство жителей. Владимир Александрович, вместе с жителями организуйте общее собрание, на котором будет принято окончательное решение», - сказала Елена Лапушкина, обращаясь к главе районной администрации.
Благодаря федеральной программе дворовая территория на улице Тополей, 4-8 превращается в настоящий спортивный центр микрорайона: здесь не только проведен ремонт внутриквартальной дороги и тротуаров, но и построено настоящее футбольное поле с искусственным покрытием, на котором уже этой осенью пройдут первые тренировки детских футбольных команд.
«У нас в секции занимается очень много ребят, только в мою группу вошли 50 девочек. Футбольное поле – настоящая радость, оно однозначно будет востребовано», - рассказала тренер СДЮСШОР №11 Галина Комарова.
В ходе выездного совещания Елена Лапушкина повторно посетила и общественные пространства, ремонтируемые по федеральной программе. Обновление и сквера Солнечная поляна, и сквера на Димитрова, 115 также находится на завершающей стадии. Самые трудоемкие работы, такие, как укладка асфальтового покрытия, уже завершены. Остаётся лишь завершить работы по устройству детской площадки на Солнечной поляне, провести осеннюю посадку деревьев на обоих объектах, а также выполнить дополнительные работы по просьбам местных жителей, такие как устройство пандуса на спуске к пруду на Солнечной поляне и установка ограждения на детской площадке в этом же сквере. Глава города поручила представителям подрядной организации не сбавлять темпы и выполнить все работы в ранее установленный срок – к началу нового учебного года.
В завершении выездного совещания Глава города посетила дворовую территорию, расположенную в районе дома № 77 по улице Вольской. Этот двор не вошел в программу «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году, но благодаря активности местных жителей, включен список территорий, которые будут благоустроены в 2019 году.
«Двор достаточно сложный, но у жителей есть желание сделать его удобным и комфортным. Таким неравнодушным горожанам мы будем обязательно помогать, - пояснила Елена Лапушкина. - Мы составили совместный план работ по благоустройству, и часть из них уже выполнена в этом году. Например, вывезены незаконные гаражи, выполняется ремонт калды. Остальные работы, такие, как асфальтировка, установка новых малых архитектурных форм и озеленение будут выполнятся в следующем году», передает пресс-служба горадминистрации.
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Комментарии
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Благоустройство дворов Промышленного района завершено более чем на 90%. Благоустройство региона
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Речь идет об участке от проспекта Ленина до Московского шоссе. Благоустройство региона
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Глава города поручила до 1 сентября провести все необходимые работы по устранению образовавшихся дефектов. Благоустройство региона
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