Дмитрий Азаров оценил двор, благоустроенный по программе "Формирование комфортной городской среды"
9 августа 2018 12:30
138
В среду, 8 августа, во время рабочего визита в Тольятти глава региона Дмитрий Азаров посетил двор дома №23 на Южном шоссе, благоустроенный в этом году по программе “Формирование современной городской среды на 2018-2020 годы”.
Во дворе была оборудована детская площадка, установлены скамейки, урны, ограждения, отремонтирован подъезд. Общая стоимость работ составила 2,2 млн рублей, пишет Волга Ньюс.
"Я рад, что у вас получилось объединиться, принять нужное решение и сообща добиться такого прекрасного результата - комфортного, благоустроенного двора, где могут отдыхать дети - самое дорогое, что у нас есть, - обратился Дмитрий Азаров к жителям двора. - Я очень надеюсь, что все здесь было сделано качественно, поскольку вы следили и контролировали процесс; что все сделано именно так, как вы хотели. Это главное требование к программе, которая реализуется по всей территории России. Хочу поздравить вас и поблагодарить за вашу активность, за ваше умение объединиться и добиться результата".
Жителям активно помогали депутаты Тольяттинской гордумы. Именно они информировали население о программе по благоустройству территорий. "От нашего округа активисты в первых рядах стоят в списке по формированию современной городской среды. Местные власти поддержали программу, и это здорово", - отметила депутат Нина Болканскова.
Ее коллега Александр Родионов рассказал, что желающих попасть в первую пятерку благоустраиваемых по программе дворов было очень много, и народным избранникам приходилось отстаивать интересы жителей своего округа.
"Мы вели бои местного значения. Здорово, что нам удалось попасть в программу, - считает Александр Родионов. - Сегодня в регионе власти нащупали подход, который действительно правильно и органично поддерживает инициативы граждан. Если это правило сохранится на протяжении продолжительного времени, то таких инициатив будет огромное количество. За очень короткий срок можно привести каждую территорию проживания в идеальное состояние".
Фото: Андрей Савельев
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
9 августа 2018 12:30
Общая стоимость работ составила 2,2 млн рублей. Благоустройство региона
138
9 августа 2018 11:36
Откапывать их не планируют. Благоустройство региона
134
9 августа 2018 10:53
Решается вопрос о возбуждении административных дел. Благоустройство региона
152
Капитальный ремонт в Самаре
4 июня 2018 13:18Самое эффективное отопление частного дома: ТОП-5
В любом доме неотъемлемой частью считается отопление. Очень важно, чтоб выбранный способ обогрева помещения охватывал всю площадь. Капитальный ремонт в Самаре
823
29 мая 2018 16:29
Большинство пользователей мобильной электронной техники используют ее возможности для прослушивания музыкальных композиций и просматривания видео. Капитальный ремонт в Самаре
289
17 мая 2018 16:41
Правильный выбор септика для загородного дома - гарантия экологической чистоты. Капитальный ремонт в Самаре
356
Всё в Дом
24 мая 2018 09:20
Любой, кто проживает в доме, украшает его в той или иной форме. Со времен, когда человек жил в пещерах, он украшал свое место укрытия по-своему любыми средствами,... Всё в Дом
652
22 мая 2018 18:03
Сделать сад красивым можно с помощью ландшафтного дизайна. Сегодня это не для кого ни секрет. Ведь именно благодаря хорошей идее, которая была реализована в... Всё в Дом
277
3 мая 2018 18:47
Без комфортной и уютной кухни сложно представить себе любой дом. Каждая хозяйка хочет, чтобы на её кухне было все необходимое. Всё в Дом
265
ЖКХ
8 августа 2018 09:28
У виновника по всем финансовым обязательствам на сегодняшний день уже накопилось долгов на сумму 25 миллионов рублей. ЖКХ
568
7 августа 2018 16:40
Работать ЦОК будет пока один день в неделю – по средам, с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00. ЖКХ
236
4 августа 2018 20:23
Земляные работы для замены канализационной трубы диаметром 1500мм продолжаются. ЖКХ
696
Экология
6 августа 2018 14:02
На территориях ведут индивидуальное жилищное строительство. Экология
336
3 августа 2018 10:57
В речном порту Сызрани было выявлено 8 преступлений. Экология
212
2 августа 2018 10:26
Участники похода будут проводить субботники вдоль береговой линии Волги. Экология
284
Видео
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
301
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
758
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
633
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
1204
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
972
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
1014
Фоторепортажи
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1609
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1592
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
3284
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2368
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
3509
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
800
Мероприятия