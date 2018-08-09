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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Дмитрий Азаров оценил двор, благоустроенный по программе "Формирование комфортной городской среды"

9 августа 2018 12:30
138
Дмитрий Азаров оценил двор, благоустроенный по программе
Общая стоимость работ составила 2,2 млн рублей.

В среду, 8 августа, во время рабочего визита в Тольятти глава региона Дмитрий Азаров посетил двор дома №23 на Южном шоссе, благоустроенный в этом году по программе “Формирование современной городской среды на 2018-2020 годы”.

Во дворе была оборудована детская площадка, установлены скамейки, урны, ограждения, отремонтирован подъезд. Общая стоимость работ составила 2,2 млн рублей, пишет Волга Ньюс.

"Я рад, что у вас получилось объединиться, принять нужное решение и сообща добиться такого прекрасного результата - комфортного, благоустроенного двора, где могут отдыхать дети - самое дорогое, что у нас есть, - обратился Дмитрий Азаров к жителям двора. - Я очень надеюсь, что все здесь было сделано качественно, поскольку вы следили и контролировали процесс; что все сделано именно так, как вы хотели. Это главное требование к программе, которая реализуется по всей территории России. Хочу поздравить вас и поблагодарить за вашу активность, за ваше умение объединиться и добиться результата".

Жителям активно помогали депутаты Тольяттинской гордумы. Именно они информировали население о программе по благоустройству территорий. "От нашего округа активисты в первых рядах стоят в списке по формированию современной городской среды. Местные власти поддержали программу, и это здорово", - отметила депутат Нина Болканскова.

Ее коллега Александр Родионов рассказал, что желающих попасть в первую пятерку благоустраиваемых по программе дворов было очень много, и народным избранникам приходилось отстаивать интересы жителей своего округа.

"Мы вели бои местного значения. Здорово, что нам удалось попасть в программу, - считает Александр Родионов. - Сегодня в регионе власти нащупали подход, который действительно правильно и органично поддерживает инициативы граждан. Если это правило сохранится на протяжении продолжительного времени, то таких инициатив будет огромное количество. За очень короткий срок можно привести каждую территорию проживания в идеальное состояние".

Фото: Андрей Савельев

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