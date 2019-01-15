Я нашел ошибку
сегодня  Вторник, 15 января, 14:25
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -4 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 15/01:
USD 67.19
0.27
EUR 77.07
-0.06
Искать
Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Для Самары закупят новый снегоуборочный трактор

15 января 2019 12:36
111
Для Самары закупят новый снегоуборочный трактор Технику будут использовать в Куйбышевском районе.
Технику будут использовать в Куйбышевском районе.

Сотрудники МБУ «Куйбышевский» объявили электронный аукцион на покупку тяжелой техники для уборки снега в областной столице. Заявку опубликовали на портале госзакупок.

— Заказчик установил максимальную цену, за которую он готов приобрести коммунально-уборочный автомобиль — 1 900 000 рублей, — сообщили представители конкурсной комиссии.

Трактор будут использовать в Куйбышевском районе Самары. Согласно официальным документам, пятитонная дизельная машина сможет работать при температурах до -40 градусов и захватывать до 800 килограмм снега ковшом. Использовать технику можно будет и для уборки улиц в летнее время.

Сейчас в арсенале служб благоустройства более 400 единиц снегоуборочной техники. При необходимости помощь оказывают предприятия. Этой зимой спецорганизациям приходится тяжело из-за сильных метелей. Последний сильный снегопад прошел в выходные. Для борьбы со стихией к ночной уборке дорог привлекли более 300 самосвалов, погрузчиков и грейдеров, пишет 63.ру.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
15 января 2019  12:36
Для Самары закупят новый снегоуборочный трактор Технику будут использовать в Куйбышевском районе.
Для Самары закупят новый снегоуборочный трактор
Технику будут использовать в Куйбышевском районе. Благоустройство региона
110
13 января 2019  10:19
Обильный снегопад мобилизовал все службы благоустройства и ЖКХ Самары.
Обильный снегопад мобилизовал все службы благоустройства и ЖКХ Самары
Особое внимание уделяется расчистке основных магистралей, объектов социальной сферы, остановок. Благоустройство региона
467
12 января 2019  10:59
В Загородном парке в Самаре до сих пор не узаконили аттракционы Это следует из отчета Счетной палаты региона.
В Загородном парке в Самаре до сих пор не узаконили аттракционы
Это следует из отчета Счетной палаты региона. Благоустройство региона
422
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
2 декабря 2018  21:52
Как продлить жизнь кроссовкам и правильно выбрать новые?
Как продлить жизнь кроссовкам и правильно выбрать новые?
 Спортивная обувь давно перешла в разряд базовых вещей. Если ранее кроссовки носили только в спортзалы, на прогулки или выездной отдых в лес, то на сегодняшний... Капитальный ремонт в Самаре
1582
16 ноября 2018  06:46
Безопасность деньгами не измеришь – автоматы электрические цена
Безопасность деньгами не измеришь – автоматы электрические цена
Последствия короткого замыкания, вызванного неисправностью проводки, могут быть совершенно плачевными, а избежать их поможет небольшое устройство, цена... Капитальный ремонт в Самаре
746
29 октября 2018  22:03
Профессиональные пароконвектоматы Unox и Rational для идеальной кухни
 На современных предприятиях сферы общепита обязательно можно встретить на кухне пароконвектомат.  Капитальный ремонт в Самаре
705
Весь список
Всё в Дом
30 декабря 2018  09:32
Как выбрать детские люстры
Как выбрать детские люстры
 Существует множество различных предложений светотехники, и среди них особое место занимают люстры для детских комнат. Всё в Дом
578
13 декабря 2018  19:48
Мебель в стиле лофт - предложения компании Пинскдрев
Мебель в стиле лофт - предложения компании Пинскдрев
 Все более востребованной и популярной становится  мебель в стиле лофт . На то есть масса веских причин. если вы хотите приобрести стильную и современную,... Всё в Дом
664
27 ноября 2018  19:00
Особенности ремонта стиральной машины на дому
Особенности ремонта стиральной машины на дому
 Ремонт стиральных машин на дому позволяет сэкономить время.    Всё в Дом
575
Весь список
ЖКХ
15 января 2019  13:00
Специалисты «ПТС» завершили сварочные работы на месте ремонта теплосети по ул.Ново-Вокзальной в Самаре
Специалисты «ПТС» завершили сварочные работы на месте ремонта теплосети по ул.Ново-Вокзальной в Самаре
Установлен новый участок трубы. ЖКХ
109
15 января 2019  09:26
Канализация подарила Самаре розы В 2019 году самарской канализации исполнится 110 лет!
Канализация подарила Самаре розы
В 2019 году самарской канализации исполнится 110 лет!  ЖКХ
125
15 января 2019  09:22
Специалисты «ПТС» приступили к устранению повреждения теплосети на ул.Ново-Вокзальной в Самаре
Специалисты «ПТС» приступили к устранению повреждения теплосети на ул.Ново-Вокзальной в Самаре
Планируется завершить основные ремонтные работы на объекте сегодня до конца дня. ЖКХ
134
Весь список

Экология
7 января 2019  10:57
Самарцев предупреждают о сильном похолодании
Самарцев предупреждают о сильном похолодании
В сильные морозы старайтесь лишний раз не выходить из дому. Экология
860
28 декабря 2018  11:20
В районе жилого массива Гранный г. Новокуйбышевска укрепили берег Саратовского водохранилища Конструкция имеет протяженность 695 метров.
В районе жилого массива Гранный г. Новокуйбышевска укрепили берег Саратовского водохранилища
Конструкция имеет протяженность 695 метров. Экология
419
27 декабря 2018  18:21
На территории лесного фонда Самарской области в 2018 году произведено лесовосстановление на общей площади 785 га.
По итогам 2018 года мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов в СО выполнены в полном объеме
 На территории лесного фонда Самарской области в 2018 году произведено лесовосстановление на общей площади 785 га. Экология
343
Весь список


Видео
12 января 2019  12:20
Ночью в Самаре более 200 единиц техники МП
Ночью в Самаре более 200 единиц техники МП "Благоустройство" чистили дороги
Работа организована в две смены.
ЖКХ
482
6 января 2019  11:47
В Самаре на Красной Глинке столкнулись лыжник и сноубордист Происшествие попало в объектив экшн-камеры.
В Самаре на Красной Глинке столкнулись лыжник и сноубордист
Происшествие попало в объектив экшн-камеры.
Происшествия
660
3 января 2019  13:04
Итоги года по инвестициям в будущее подводят в Самарской области
Итоги года по инвестициям в будущее подводят в Самарской области
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров.
Экономика региона
870
3 января 2019  12:51
Подводим итоги 2018 года: культура Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров.
Подводим итоги 2018 года: культура
Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров.
Социум
788
2 января 2019  12:45
Как новогодние игрушки поменялись за 100 лет
Как новогодние игрушки поменялись за 100 лет
700 новогодних игрушек представлено в Музее Победы в Москве.
Социум
1063
2 января 2019  12:12
В этом году на территории Самарской области начали свою работу 9 новых садов
В этом году на территории Самарской области начали свою работу 9 новых садов
Регион подводит итоги 2018 года.
Социум
699
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
1478
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
1291
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1638
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
2013
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
2203
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
3426
Весь список

Мероприятия
В музее им. Алабина самарцев научат танцевать русские народные танцы
Туристский информационный центр Самарской области: Афиша мероприятий в Самаре на неделю
Самарская областная универсальная научная библиотека отметит 100-летие со дня рождения Даниила Гранина
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные