Для Самары закупят новый снегоуборочный трактор

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Сотрудники МБУ «Куйбышевский» объявили электронный аукцион на покупку тяжелой техники для уборки снега в областной столице. Заявку опубликовали на портале госзакупок.— Заказчик установил максимальную цену, за которую он готов приобрести коммунально-уборочный автомобиль — 1 900 000 рублей, — сообщили представители конкурсной комиссии.Трактор будут использовать в Куйбышевском районе Самары. Согласно официальным документам, пятитонная дизельная машина сможет работать при температурах до -40 градусов и захватывать до 800 килограмм снега ковшом. Использовать технику можно будет и для уборки улиц в летнее время.Сейчас в арсенале служб благоустройства более 400 единиц снегоуборочной техники. При необходимости помощь оказывают предприятия. Этой зимой спецорганизациям приходится тяжело из-за сильных метелей. Последний сильный снегопад прошел в выходные. Для борьбы со стихией к ночной уборке дорог привлекли более 300 самосвалов, погрузчиков и грейдеров, пишет 63.ру.