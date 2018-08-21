Большинство самарцев довольны качеством уборки территорий города в летний период
21 августа 2018 10:24
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На сей раз жители 63-го региона оценивали чистоту и порядок на улицах своих городов.
Всего в голосовании приняло участие 1695 человек. Большинство из них - жители столицы Самарской области (85%). В целом, можно констатировать, что большинство самарцев, принявших участие в опросе, удовлетворены качеством уборки городских территорий. Почти 40% жителей областной столицы оценили работу служб благоустройства на «хорошо». Еще 42% участников голосования поставили за чистоту самарских улиц «удовлетворительно». У 7 с лишним процентов самарцев вообще нет претензий к предприятиям, поддерживающим порядок в городе. Они оценили их работу на «отлично».
Однако, довольно внушительная часть опрошенных все же недовольны качеством уборки улиц Самары. Почти 11% жителей столицы губернии проголосовали выбрали вариант ответа «неудовлетворительно».
Среди проблем, на которые, по мнению самарцев необходимо обратить особо пристальное внимание службам благоустройства, на первом месте оказалась уборка сора с тротуаров, газонов и проезжих частей. Этот вариант ответа собрал 20% голосов. 18% участников опроса не устраивает то, насколько оперативно и качественно вывозится мусор из контейнеров и урн. Еще одна распространенная претензия горожан к коммунальщикам – засоренные ливневки и водосточные каналы. Обратить внимание на эту проблему призывают более 17% проголосовавших.
По мнению председателя комиссии по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ Общественной палаты Самарской области Виктора Часовских, положительная в целом оценка качества уборки городских территорий Самары вполне заслуженная. «Наш город в последнее время действительно сильно преобразился. Это отмечают и сами жители Самары, и гости региона, которые не были здесь несколько лет. Позитивные изменения закономерно отразились и на результатах проведенного на портале «ВМЕСТЕ» голосования. Однако, понятно и то, что довольно большой процент участников голосования выразил недовольство качеством уборки улиц. В Самаре до сих пор остаются места и территории, благоустройство которых оставляет желать лучшего. Этот фронт работ коммунальным службам и управляющим компаниям еще предстоит освоить.
Необходимо продумать такую систему, чтобы все территории города убирались равномерно и качественно. Для этого нужно закрепить все территории за муниципальными предприятиями и управляющими компаниями и требовать от них строгого исполнения своих обязанностей», - считает Виктор Часовских.
Качеством уборки городских территорий в Тольятти также в целом удовлетворены большинство проголосовавших – 45%. «Хорошо» коммунальщикам поставили почти 33% участников опроса из Автограда. На вариант ответа «отлично» пришлось около 8% голосов. Тех же, кто недоволен степенью чистоты улиц Тольятти в процентном соотношении больше, чем в Самаре. «Неуд» службам благоустройства поставили 14% горожан.
Список проблем, на которые тольяттинцы просят коммунальщиков обратить внимание, несколько отличается от самарского. Больше всего вопросов у жителей Автограда, так же, как в областной столице, вызывают уборка сора с тротуаров, газонов и проезжих частей (почти 21%). Однако на второй строке антирейтинга место занял пункт, касающийся состояния травы на газонах (20%). На третьем месте по числу голосов оказался вариант ответа об очистке ливневок и водосточных каналов (15%).
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