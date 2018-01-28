Белые беседки появились в Струковском саду в Самаре
28 января 2018 11:06
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Основной блок работ подрядчики уже выполнили. Они уже приступили к украшению парка различными арт-объектами, в частности, появились белые беседки, пишет 63.ру.
Напомним, Струковский сад закрыли на ремонт в конце мая. По ходу работ пришлось вносить некоторые изменения. В частности, пешеходные дорожки решили переделать из-за слишком большого уклона.
Кроме того, в будущем в обновленном саду планируют разместить молодежный театр и дельфинарий.
Завершить ремонт парка собирались до конца 2017 года, но подрядчик отстал от срока. Власти Самары запланировали сдачу объекта на 30 апреля 2018 года.
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