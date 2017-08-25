Активисты ОНФ проверили качество гарантийного обслуживания подземных пешеходных переходов в Самаре
25 августа 2017 11:07
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Активисты регионального отделения Общероссийского Народного фронта совместно с представителями министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области провели контрольный мониторинг качества гарантийного обслуживания подземных пешеходных переходов города Самары и отметили, что большая часть нарушений на переходе Московского шоссе с улицей Советская Армия устранены.
Напомним, что в 2016 году, буквально через 3 месяца после ввода в эксплуатацию подземного перехода на пересечении улиц Московское шоссе и Советской Армии, общественники Народного фронта выявили нарушения, допущенные строителями. Экспертами была отмечена повышенная влажность, коррозия металлических и прозрачных конструкций крыши, скол и отслоение облицовочной плитки, дефекты покрытия стен тоннельной части переходов и другие нарушения строителей.
Органами государственного финансового контроля совместно с представителями управления по осуществлению государственной экспертизы в строительстве была проведена контрольная проверка выявленных активистами фактов. По итогам контрольного мероприятия, министерство транспорта обязалось устранить причины выявленных нарушений и недостатков, начата была претензионная работа в отношении подрядчика.
ОНФ взял ситуацию на контроль. Спустя почти 10 месяцев активисты проекта ОНФ «Дорожная инспекция/карта убитых дорог» совместно с представителями министерства транспорта и автомобильных дорог провели контрольный рейд по подземным переходам в Самаре.
«Замечаний здесь было очень много и по плитке, и по полам, и по отоплению, кабелю. Визуально мы увидели, что значительная часть вопросов снята. Однако есть еще моменты, которые необходимо доработать. Министерство транспорта обещает, что подрядчик будет привлечен в рамках гарантийных обязательств и в дальнейшем будет осуществляться обслуживание объекта», - рассказал эксперт регионального отделения ОНФ Аркадий Лазарев.
Народный фронт продолжает мониторинг выполнения гарантийных обязательств подрядчиков в отношении новых строительных объектов.
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