Активисты Народного фронта добиваются ремонта аварийных дорог в Тольятти

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Эксперты проекта Общероссийского народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» совместно с прокуратурой города Тольятти провели рейд по дорогам, которые жители отметили на сайте «Карта убитых дорог». По итогам выявленных нарушений национального стандарта обеспечения безопасности дорожного движения прокуратура направила представление главе города для включения перечня аварийных дорог в план ремонта на 2019 г.«Согласно требованиям стандарта, дорожное покрытие не должно иметь таких дефектов, как выбоины, просадки, колея. Любой дефект дорожного полотна создает дополнительные угрозы безопасности движения на дорогах. Мы проехали 9 участков, занесенных на карту ОНФ, и везде обнаружили серьезные отклонения от нормативов. Наша задача – совместными усилиями общественности с надзорными органами заставить органы власти обратить внимание на эти дороги и включить их в план ремонта на ближайший период, уже на следующий год», – пояснил эксперт регионального отделения ОНФ в Самарской области Сергей Лушин.Материалы прокурорского представления свидетельствуют о том, что в настоящее время безопасность в сфере дорожного движения на территории города Тольятти на должном уровне не обеспечена. В частности, эксперты ОНФ обнаружили выбоины на дорогах размером до 80 см и просадки полотна до 5 м в длину. Подобные нарушения были выявлены на участках дорог на улицах Ворошилова, Тополиной, Октябрьской, Кирова и бульваре Ленина, а также на улицах Ингельберга, Пушкина и на пересечении улиц Полякова и Транспортной.Данная ситуация способствует росту дорожно-транспортных происшествий, нарушению прав граждан, и создает реальную угрозу для жителей города, сделала вывод прокуратура и потребовала принять меры по устранению причин«Итоги совместной проверки были доведены до сведения муниципалитета, и мы уже получили информацию от руководства городского департамента дорожного хозяйства о том, что все отмеченные участки будут включены в план проведения дорожно-ремонтных работ на 2019 год», – пояснил Лушин.Между тем эксперты проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» обратили внимание руководства департамента дорожного хозяйства и транспорта города Тольятти на необходимость реагировать на сигналы общественности и рекомендовали разместить на сайте департамента и администрации города баннер проекта dorogi.onf.ru, где в интерактивном режиме собирается информация от жителей о всех дорогах, которым необходим ремонт.«На интерактивной карте дорог ОНФ собирается вся актуальная информация о состоянии дорог региона – городских, региональных, сельских. Муниципалитетам надо активнее размещать ссылку на этот народный ресурс на своих сайтах и пользоваться той информацией, которую сообщают туда автомобилисты и просто жители. Тем более, что с 1 сентября вступил в силу новый государственный стандарт, который устанавливает требования к состоянию автомобильных дорог и который ужесточает сроки устранения выявленных дефектов на дорогах», – считает Лушин.Мониторинг качества дорог в Самарской области продолжится.