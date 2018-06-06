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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

7 июня в Самаре официально откроют "Стену чемпионов"

6 июня 2018 19:16
Фасад с цитатами известных людей расположится на одной из стен исторического центра Самары.
Фасад с цитатами известных людей расположится на одной из стен исторического центра Самары.

На церемонии открытия свои высказывания оставят послы Самары на чемпионате мира по футболу в 2018 году заслуженный мастер спорта СССР, первый в истории Самары олимпийский чемпион Борис Шухов, паралимпийская чемпионка по легкой атлетике Николь Родомакина и олимпийский чемпион по дзюдо Тагир Хайбулаев.

По словам автора идеи, российского художника Андрея Сяйлева, "Стена чемпионов" станет еще одним из знаковых объектов Самары в преддверии ЧМ-2018. "Она объединит в себе цитаты самых ярких представителей человечества. Все они в разное время повлияли на развитие общества - это люди из самых разных областей: мыслители, спортсмены, ученые, писатели и художники. От лица авторов, на их родных языках, на стену будут нанесены самые яркие высказывания, вобравшие в себя их жизненный опыт".

Открытие "Стены чемпионов" состоится 7 июня в 17.00 по адресу: г. Самара, ул. Максима Горького, 131, сообщает smr2018.ru
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Комментарии



Благоустройство региона
6 июня 2018  19:16
Фасад с цитатами известных людей расположится на одной из стен исторического центра Самары.
7 июня в Самаре официально откроют "Стену чемпионов"
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