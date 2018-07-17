Земля снова сползла со склона 4 очереди набережной в Самаре
17 июля 2018 10:17
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Жители Самары вновь пожаловались на некачественный ремонт четвертой очереди набережной. Дело в том, что земля со склонов у монумента «Ладья» опять стекла на тротуары. Свои фотографии они разместили в «Твиттер», пишет 63.ру.
Ранее внимание горожан и властей на качество реконструкции прибрежной зоны обратил известный блогер Илья Варламов. Он засомневался, что такой ремонт и правда стоит более 600 миллионов рублей.
Глава региона также разделил недовольство горожан и добавил в список недостатков еще несколько пунктов.
— Сделано плохо. И фонтан на мавзолей похож, не к месту. И качество... оставляет желать лучшего. Нельзя так к знаковым местам, и не только, относиться. Надо исправлять в будущем. Все другие очереди набережной стоят уже 5–7 лет в отличном состоянии. Но там я качество контролировал лично, — написал Дмитрий Азаров.
Реконструкцию четвертой очереди набережной вели с марта прошлого года до начала июня текущего года. За это время на обновленной территории появились площадки для проведения культурных мероприятий, клумбы и пешеходные дорожки. Обновили и саму «Ладью». На нее нанесли антивандальное покрытие.
Также на набережной протестировали новый фонтан, а около храма установили памятник князю Владимиру.
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