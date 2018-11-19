Завершен прием конкурсных материалов на концепцию реконструкции Загородного парка в Самаре

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Самарская региональная организация Союза архитекторов России завершила регистрацию и прием конкурсных материалов участников архитектурного конкурса на концепцию реконструкции ЦПКиО им. М. Горького «Загородный парк». На конкурс по реконструкции Загородного парка в Самаре поступило 86 проектов.Всего от авторов и авторских коллективов было подано свыше 180 заявок на участие в конкурсе, 86 из них прислали свои проекты. Около половины участников – самарские архитекторы и коллективы. Свои работы прислали также авторы из Москвы, Казани, Саратова, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Симферополя, Ульяновска, Нижнего Новгорода, Краснодара, Калининграда, Волгограда и Тюмени, Владивостока. В конкурсе принимают участие две зарубежные команды архитекторов – из Астаны и Пекина. Примерно треть работ выполнены студентами старших курсов архитектурно-строительных университетов страны.В ближайшее время в одном из общественных пространств города будет организована выставка проектов конкурса, на которой самарцы смогут ознакомиться с концепциями реконструкции Загородного парка, заявленными на конкурс. 23 ноября состоится итоговое заседание жюри конкурса, которое выберет победителей и призёров конкурса.Призовой фонд конкурса составляет более двух миллионов рублей, а за первое место назначена премия в 500 тысяч рублей. В составе жюри 20 экспертов, в числе которых известные архитекторы, дизайнеры, общественные деятели и представители власти, в том числе главный архитектор Самарской области Анатолий Баранников, врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов, первый заместитель главы Самары Александр Карпушкин, идеолог Том Сойер Феста Андрей Кочетков, профессор Сергей Малахов, ректор архитектурной школы МАРШ Евгений Асс, советник президента Республики Татарстан Наталья Фишман, архитектор, партнер бюро «Buromoscow» Ольга Алексакова, архитектор Тотан Кузембаев и другие. Полный список жюри размещен на сайте Самарского отделения Союза архитекторов России.Напомним, идею конкурса предложил Глава региона Дмитрий Азаров. Он поручил разработать концепцию развития современного парка, организовать инфраструктуру территории, комфортную и зимой, и летом для семейного отдыха. «Мы должны привлечь к участию в архитектурном конкурсе лучшие дизайн-бюро, чтобы получить парк мирового уровня», – сказал Дмитрий Азаров во время оперативного совещания по планам реконструкции парка в мае 2018 года.Открытый конкурс был объявлен в августе текущего года. Его участниками могли быть все желающие авторы и авторские коллективы, в том числе – граждане РФ и иностранцы, имеющие оконченное или незаконченное профильное профессиональное образование в сфере архитектуры, дизайна, ландшафтной архитектуры, представители общественных организаций и объединений граждан.На разработку концепций у участников конкурса было более двух месяцев. При разработке проектов авторы должны были учитывать: примыкание территории парка к береговой полосе реки Волги; сложившуюся сеть аллей и дорожек, существующие объекты; требования по формированию доступной среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения; сложившееся землепользование и права обладателей недвижимости.Конкурс проходит при поддержке Правительства Самарской области. Лучшие идеи и предложения, представленные на конкурс, будут реализованы и послужат развитию и благоустройству Самары, раскроют уникальный потенциал любимого горожанами общественного пространства, помогут найти решение проблемных вопросов этой территории, сообщает пресс-служба облправительства.