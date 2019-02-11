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Жители Самары просят привести в порядок Ташкентскую, размытую при коммунальной аварии

11 февраля 2019 12:20
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Жители Самары просят привести в порядок Ташкентскую, размытую при коммунальной аварии
Ямы увеличиваются и создают аварийные ситуации на проезжей части.

Самарцы в твиттере обратились к городским властям с просьбой обратить внимание на состояние улицы Ташкентской после порыва теплотрассы, произошедшего в январе.

"После коммунальной аварии размыло заплатки, образовались ямы! Обещали их заделать - и тишина. Ямы увеличиваются и создают аварийные ситуации на проезжей части, - пишет одна из жительниц. - Ташкентская от ул. Стара-Загора до Черемшанской в оба направления! Плюс расчищено плохо, некоторые ямы в снегу, их не видно, пока не наедешь".

"В настоящее проводится работа с АО "ПТС" по вопросу приведения в нормативное состояние проезжей части после данной аварии", - сообщили в департаменте городского хозяйства и экологии Самары.

Ранее там поясняли, что дорогу сначала приведут в порядок по временной схеме, а по постоянной - только в начале мая, пишет Самру.ру

Напомним, 22 января на пересечении Ташкентской и ул. Стара-Загора была повреждена тепломагистраль, несколько кварталов залило кипятком. Cотни домов остались без отопления.

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Комментарии



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