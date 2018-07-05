Жители Самарской области выразили свое мнение о качестве ремонта дорог

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В опросе общественного мнения о реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» на территории Самарско-Тольяттинской агломерации приняло участие более 3000 человек.Опрос проводился с 24 июня по 1 июля 2018 года в официальном сообществе проекта в "ВКонтакте" (vk.com/bkdsamara), которое является общественной приёмной.На вопрос «Как вы оцениваете качество ремонта в агломерации?» 42,9% (1325 человек) проголосовало за вариант «нормально, но есть замечания», 22,6% (698 человек) - «очень плохо», 17,3% (533 человека) «хорошо, дороги ремонтируют, видны изменения».17,2% (532 человека) сообщили, что ничего не знают о проекте.Итоги голосования позволят определить, насколько жители агломерации удовлетворены качеством ремонта автомобильных дорог, и более эффективно выстроить работу по реализации проекта.Реализация проекта «Безопасные и качественные дороги на территории Самарско-Тольяттинской агломерации ведется с 2017 года. В агломерацию входят города Самара, Тольятти, Кинель, Новокуйбышевск, Чапаевск и Жигулевск.Объем финансирования проекта в 2018 году составляет 3 млрд 626 млн рублей, из которых 1 млрд 565 млн рублей – средства федерального бюджета, 2 млрд 61 млн рублей – средства областного бюджета.Основной задачей реализации проекта в 2017-2018 годах является приведение в нормативное состояние существующих дорог и снижение очагов аварийности. По итогам 2017 года уровень нормативного состояния дорог агломерации доведен с 42,2% до 48,6%, а количество мест концентрации ДТП снижено со 137 до 95-ти. В 2018 году стоит задача довести количество нормативных автодорог до 54,6% и снизить количество мест концентрации ДТП до 67-ми.В 2017 году в рамках проекта было отремонтировано 107 автодорог регионального и местного значения протяженностью более 135,7 километров.В 2018 году в Самарско-Тольяттинской агломерации в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» планируется отремонтировать 79 участков автомобильных дорог регионального и местного значения протяженностью более 143,7 км, в том числе в Самаре - 40 участков автодорог (44,4 км), в Тольятти – 7 участков (13,3 км), в Новокуйбышевске – 12 участков (6,2 км), в Чапаевске – 2 участка (2,4 км), в Жигулевске – 4 участка (3 км), в Кинеле – 8 участков (6 км), а также семь участков региональных трасс (68,4 км).В настоящее время во городских округах ведется ремонт дорог, на 10 объектах работы уже завершены.Опросы общественного мнения будут проводиться в сообществе проекта (vk.com/bkdsamara) ежеквартально. Следующий опрос намечен на последнюю неделю сентября.