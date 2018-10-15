Жители Самарской области оценят результаты работ по благоустройству в г. Кинеля
15 октября 2018 13:34
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На портале «ВМЕСТЕ» стартовало новое голосование, посвященное благоустройству городского округа Кинель.
В 2018 году в Кинеле прошли масштабные мероприятия по благоустройству общественных пространств. Всего преобразилось 9 территорий в Кинеле, Усть-Кинельском и Алексеевке.
Семь проектов, ставших лидерами народного голосования в марте 2018 года, полностью реализованы в рамках программы «Комфортная городская среда». Это игровая площадка в Детском парке, стадион в Алексеевке, три сквера на южной и северной сторонах Кинеля, а также в поселке Алексеевка и две спортивные площадки в Кинеле и в Усть-Кинельском.
Еще два общественных пространства Кинельского района получили новый облик благодаря активному участию кинельчан в губернской программе «СОдействие». Это проекты по обустройству детской игровой площадки в Кинеле и спортивной площадки в посёлке Усть-Кинельский.
Заметны ли преобразования, которые проходят в Кинельском районе, жителям и гостям муниципалитета? Какие из реализованных проектов благоустройства понравились горожанам больше всего? Выяснить это решили в администрация городского округа Кинель с помощью онлайн-голосования на портале «ВМЕСТЕ». Примите участие в опросе и оцените результаты большой работы, которую проделали городские службы благоустройства Кинеля совместно с местными жителями.
Напомним, что принять участие в голосовании может любой житель Самарской области. Однако опрос составлен так, чтобы в первую очередь выяснить, как относятся к переменам в своем городском округе сами кинельчане. Для того, чтобы ответить на вопросы голосования, необходимо зарегистрироваться на портале «ВМЕСТЕ» или скачать мобильное приложение (доступно для Android и IOS) и перейти в раздел «Голосования» (https://vmeste-region.ru/votes/) . За участие в опросах и голосованиях пользователи портала «ВМЕСТЕ» получают баллы, которые впоследствии могут обменять на полезные и интересные призы и поощрения – билеты в кино, музеи, сертификаты в развлекательные центры, пригласительные на мастер-классы, сувенирную продукцию и т. д.
Фото pixabay.com
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