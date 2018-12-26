Жители Пестравского района в целом удовлетворены транспортным сообщением муниципалитета
26 декабря 2018 12:31
95
На портале по взаимодействию граждан с органами власти «ВМЕСТЕ» завершилось голосование, целью которого было выяснить уровень удовлетворенности жителей Пестравского района транспортным обслуживанием.
Инициатором опроса выступила администрация Пестравского района. Руководство муниципалитета заинтересовано в повышении транспортной доступности сельских поселений, поскольку именно это является залогом формирования качественной социальной инфраструктуры. Чтобы разработать необходимые управленческие решения, которые позволят улучшить транспортное сообщение в районе, необходимо было выяснить какой вид транспорта чаще всего используют жители для поездок по межпоселенческим маршрутам и устраивает ли их работа МУП «ПестравкаАвтотранс».
Почти 67% жителей Пестравского района, принявших участие в голосовании на портале «ВМЕСТЕ», указали, что часто выезжают из своего населенного пункта. Еще около 30% отметили, что иногда покидают за пределы сельского поселения.
При этом, большинство жителей Пестравского района для поездок вне границ своего населенного пункта пользуются личным автотранспортом. На собственной машине передвигаются почти 62% участников опроса. 34% жителей муниципалитета отметили, что ездят в соседние села и города на автобусах. Попутками пользуются лишь 2% проголосовавших жителей Пестравского района. Такое же количество человек указали, что ездят на такси.
Качество услуг по перевозке пассажиров, которые оказывает МУП «ПестравкаАвтотранс», жители Пестравского района оценили в целом позитивно. Большинство – 34% - участников опроса поставили транспортному предприятию «хорошо». Еще 23% проголосовавших оценили работу «ПесторавкаАвтотранс» на отлично. 29% жителей Пестравксого района отметили, что качество транспортных услуг в муниципалитете как удовлетворительное.
Результаты голосования на портале «ВМЕСТЕ» будут переданы в администрацию Пестравского района, специалисты которой будут прорабатывать решения по оптимизации межпоселенческого транспортного сообщения в муниципалитете.Результаты опросов будут переданы в администрацию Кировского района и гордуму Самары для учета общественного мнения при дальнейшей проработки указанных инициатив.
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
26 декабря 2018 12:31
Инициатором опроса выступила администрация Пестравского района. Благоустройство региона
94
26 декабря 2018 11:42
Очистка ведется непрерывно во всех районах Самары. Благоустройство региона
172
26 декабря 2018 11:29
Реконструкция здания самарского цирка анонсируется, а затем откладывается уже много лет. Благоустройство региона
130
Капитальный ремонт в Самаре
2 декабря 2018 21:52
Спортивная обувь давно перешла в разряд базовых вещей. Если ранее кроссовки носили только в спортзалы, на прогулки или выездной отдых в лес, то на сегодняшний... Капитальный ремонт в Самаре
839
16 ноября 2018 06:46
Последствия короткого замыкания, вызванного неисправностью проводки, могут быть совершенно плачевными, а избежать их поможет небольшое устройство, цена... Капитальный ремонт в Самаре
650
29 октября 2018 22:03Профессиональные пароконвектоматы Unox и Rational для идеальной кухни
На современных предприятиях сферы общепита обязательно можно встретить на кухне пароконвектомат. Капитальный ремонт в Самаре
626
Всё в Дом
13 декабря 2018 19:48
Все более востребованной и популярной становится мебель в стиле лофт . На то есть масса веских причин. если вы хотите приобрести стильную и современную,... Всё в Дом
474
27 ноября 2018 19:00
Ремонт стиральных машин на дому позволяет сэкономить время. Всё в Дом
499
16 ноября 2018 06:40
Если вы покупаете кухню на заказ впервые, обязательно прочтите эти простые правила. Помогут в этом элитные кухни на заказ . Всё в Дом
491
ЖКХ
26 декабря 2018 15:28
Самарские предприятия задолжали за превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах. ЖКХ
70
26 декабря 2018 10:58
Изменение произойдет из-за новогодних праздников. ЖКХ
176
25 декабря 2018 09:15
В ней уже приняли участие более четырёх тысяч самарцев. ЖКХ
257
Экология
26 декабря 2018 12:58
Любое строительство на территории парка чиновники обещают пресечь. Экология
123
21 декабря 2018 12:31
Предприниматели пока не понимают, какие суммы закладывать на эту статью расходов. Экология
280
19 декабря 2018 09:18
Будьте внимательны и осторожны! Экология
587
Видео
23 декабря 2018 11:38
На данный момент всего известно о 62 погибших, 584 пострадали. В мире
2850
21 декабря 2018 10:57
С начала декабря идёт подготовка трассы на базе "Чайка". Спорт в регионе
255
20 декабря 2018 09:59
Теперь с 38-летним мужчиной разбираются и полиция, и ФСБ. Криминал
306
15 декабря 2018 11:24
В небе над городом пролетел дискообразный объект неизвестного происхождения. В мире
1919
8 декабря 2018 12:59
Зонд успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября. В мире
763
8 декабря 2018 10:59
Дорогостоящий аппарат не оправдал ожидания и смог продержаться в воздухе всего несколько секунд. В стране
1175
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1259
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1107
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1472
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1857
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1979
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3208
Мероприятия