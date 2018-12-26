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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Жители Пестравского района в целом удовлетворены транспортным сообщением муниципалитета

26 декабря 2018 12:31
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Жители Пестравского района в целом удовлетворены транспортным сообщением муниципалитета
Инициатором опроса выступила администрация Пестравского района.

На портале по взаимодействию граждан с органами власти «ВМЕСТЕ» завершилось голосование, целью которого было выяснить уровень удовлетворенности жителей Пестравского района транспортным обслуживанием.

Инициатором опроса выступила администрация Пестравского района. Руководство муниципалитета заинтересовано в повышении транспортной доступности сельских поселений, поскольку именно это является залогом формирования качественной социальной инфраструктуры. Чтобы разработать необходимые управленческие решения, которые позволят улучшить транспортное сообщение в районе, необходимо было выяснить какой вид транспорта чаще всего используют жители для поездок по межпоселенческим маршрутам и устраивает ли их работа МУП «ПестравкаАвтотранс».
Почти 67% жителей Пестравского района, принявших участие в голосовании на портале «ВМЕСТЕ», указали, что часто выезжают из своего населенного пункта. Еще около 30% отметили, что иногда покидают за пределы сельского поселения.
При этом, большинство жителей Пестравского района для поездок вне границ своего населенного пункта пользуются личным автотранспортом. На собственной машине передвигаются почти 62% участников опроса. 34% жителей муниципалитета отметили, что ездят в соседние села и города на автобусах. Попутками пользуются лишь 2% проголосовавших жителей Пестравского района. Такое же количество человек указали, что ездят на такси.

Качество услуг по перевозке пассажиров, которые оказывает МУП «ПестравкаАвтотранс», жители Пестравского района оценили в целом позитивно. Большинство – 34% - участников опроса поставили транспортному предприятию «хорошо». Еще 23% проголосовавших оценили работу «ПесторавкаАвтотранс» на отлично. 29% жителей Пестравксого района отметили, что качество транспортных услуг в муниципалитете как удовлетворительное.
Результаты голосования на портале «ВМЕСТЕ» будут переданы в администрацию Пестравского района, специалисты которой будут прорабатывать решения по оптимизации межпоселенческого транспортного сообщения в муниципалитете.Результаты опросов будут переданы в администрацию Кировского района и гордуму Самары для учета общественного мнения при дальнейшей проработки указанных инициатив.

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Комментарии



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