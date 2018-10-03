Жители Куйбышевского района Самары просят забить вход в заброшенный бассейн
3 октября 2018 12:34
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Жители 116-го км обратились за помощью в департамент градостроительства Самары. Они просят забить вход в заброшенный бассейн на Фасадной, пишет 63.ру.
— В помещении брошенного бассейна взломали двери. Учащиеся из школы № 129 напротив играют в «заброшке» после уроков. Кругом битая плитка, арматура. Забейте вход, пока не случилось что-нибудь, — рассказали горожане.
Но в департаменте градостроительства ответили, что объект в пользовании у них не находится. Держать ответ перед жителями перепоручили сотрудникам районной администрации. Но они свою позицию до сих пор не озвучили.
Бассейн работал в районе на протяжении 30 лет. Построенный в 1977 году комплекс «Нефтяник» был оснащен 3,5-метровой вышкой для прыжков в воду, 6 дорожками по 25 метров, глубиной от 1,1 метра до 6 метров, фитнес-центром и сауной.
В 2008 году аварийное здание бассейна передали в муниципальную собственность. Затем его перепродали строительной фирме без аукциона и торгов. Сумма сделки составила около трех миллионов рублей. Регистрационная палата отказалась регистрировать сделку продажи бассейна, сославшись на нарушения антимонопольного законодательства, но новый владелец обратился в арбитражный суд и выиграл дело.
В июле 2012 года самарский областной арбитражный суд признал сделку продажи незаконной. Однако в декабре апелляционный арбитражный суд неожиданно отменил это решение. В конце апреля 2013 года владелец выставил здание бассейна на продажу. Его цена в пять–шесть раз превысила первоначальную стоимость объекта.
Спустя два месяца с бассейна сняли охрану, и его облюбовали маргиналы. Здание несколько раз горело. Жители просили главу района отреставрировать бассейн и вернуть его детям. Но власти решили, что проще и гораздо дешевле возвести новый объект.
По словам главы региона Дмитрия Азарова, современный спортивный комплекс с бассейном построят в ближайшие два года. Спонсором строительства станет госкорпорация «Роснефть». Нефтегазовая компания включила его в программу социального развития.
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