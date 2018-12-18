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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Жители Кинеля оценили преображенный сквер на площади Мира

18 декабря 2018 12:31
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Жители Кинеля оценили преображенный сквер на площади Мира
На портале для онлайн-референдумов «ВМЕСТЕ» завершилось голосование, посвящённое городскому округу Кинель.

Напомним, что в этом году Кинель стал победителем V Всероссийского конкурса муниципальных стратегий. Жюри признало стратегию социально-экономического развития городского округа на период до 2025 года самой амбициозной и перспективной среди представленных стратегий муниципальных образований России с численностью населения до 300 тысяч человек. В том числе благодаря ответственному подходу к планированию стратегии развития муниципалитета, в городском округе в 2018 году преобразилось сразу 9 общественных пространств. Располагаются они как в самом Кинеле, так и во входящих в его состав сельских поселениях –Усть-Кинельском и Алексеевке.

Жители городского округа сами выбрали, какие территории необходимо привести в порядок в первую очередь в ходе общественного голосования, которое прошло в марте этого года. В рамках программы «Комфортная городская среда» были благоустроены: игровая площадка в Детском парке, стадион и сквер в Алексеевке, две спортивные площадки и три сквера в Кинеле, а также в еще одна спортплощадка в Усть-Кинельском.
Еще два общественных пространства в городском округе получили новый облик благодаря активному участию кинельчан в губернской программе «СОдействие». Это проекты по обустройству детской игровой площадки в Кинеле и спортивной площадки в посёлке Усть-Кинельский.
Целью голосования, инициированного администрацией, было выяснить, заметны ли преобразования, происходящие в городском округе местным жителям и его гостям, а также определить наиболее удачные с точки зрения граждан реализованные проекты благоустройства.

Абсолютное большинство кинельчан – 80% участников опроса – отметили, что позитивные изменения, происходящие в их родном городском округе, очевидны. Так же ответили 62% тех, кто часто бывает в муниципалитете по делам и семейным обстоятельствам.

Среди реализованных проектов большинству местных жителей и гостей городского округа пришлось по вкусу благоустройство сквера на площади Мира в Кинеле. За этот объект проголосовали 40% кинельчан и 40% тех, кто регулярно бывает в муниципалитете.
Новая игровая площадка в Детском парке также понравилась участникам голосование. Результаты работ по благоустройству этой территории высоко оценили 37% жителей Кинеля и 35% гостей городского округа.
Еще один объект, преображение которого показалось удачным как местным жителям, так и тем, кто часто бывает в муниципалитете, - сквер имени П. В. Петрищева в Алексеевке. Проект оценили более 22% кинельчан и 30% гостей городского округа.
Результаты голосования, проведенного на портале «ВМЕСТЕ», переданы в администрацию городского округа Кинель. Мнение жителей и оценка реализованных проектов важны для подготовки плана работ по благоустройству общественных пространств муниципалитета на будущий год, сообщает пресс-служба облправительства.


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