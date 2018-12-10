Жители Кинель-Черкасского района выбрали место установки нового детского спортивно-игрового комплекса

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На портале для взаимодействия граждан с органами власти «ВМЕСТЕ» завершилось голосование по теме благоустройства одного из сельских поселений Кинель-Черкасского района.Опрос жителей региона – и в первую очередь тех, кто постоянно проживает и бывает в Кинель-Черкасском районе, - инициировала администрация сельского поселения Тимашево.Пользователей портала «ВМЕСТЕ» просили помочь с выбором места для установки нового детского спортивно-игрового комплекса на территории села. В качестве вариантов предлагались площадка рядом с многоквартирными жилыми домами в парке на улице Революционной и участок в частном жилом секторе на пересечении улиц Крестьянской и Элеваторской.Предполагается, что современный безопасный детский городок для игр на свежем воздухе и занятий спортом будет доступен всем жителям и гостям сельского поселения на безвозмездной основе.Принять участие в голосовании мог любой житель 63-го региона. И стоит отметить, что это редкий случай, когда мнения тех, кто проживает в муниципалитете, и тех, кто живет за его пределами, полностью совпали.Большинство жителей Кинель-Черкасского района, принявших участие в голосовании, считают, что новую детскую площадку в Тимашево следует установить возле многоквартирных домов на улице Революционной. Этот вариант ответа поддержали 84% кинель-черкассцев. И только 16% местных жителей отдали свои предпочтения участку в частном секторе села Тимашево.Те, кто часто приезжают в Кинель-Черкасский район в гости к родственникам или по делам, также уверены, что игровой комплекс в Тимашево необходимо размещать ближе к многоквартирным домам. Так ответило 79% участников опроса, не проживающих в муниципалитете, но часто здесь бывающих. За частный сектор проголосовали 21% представителей этой категории пользователей.Мнение остальных жителей региона, поучаствовавших в этом опросе, также совпадает. Установку детской площадки в парке, в районе многоквартирных домов в Тимашево поддержали 82,5% проголосовавших против 17,5%, ответивших в пользу частного сектора.Таким образом, и сами жители Кинель-Черкасского района, и те, кто там редко бывает, поддержали логику размещения востребованного объекта благоустройства в наиболее населенной части сельского поселения Тимашево.