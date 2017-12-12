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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Жигулевский заповедник будет продолжать обустройство маршрута на Стрельную гору

12 декабря 2017 12:15
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Жигулевский заповедник будет продолжать обустройство маршрута на Стрельную гору
Разработана проектно-сметная документация по обустройству пешеходной тропы от автобусной до автомобильной стоянки.

Не за «горами» закрытие на зимний сезон экскурсионного маршрута Жигулевского заповедника на Стрельную гору.
В 2017 году при аккредитации экскурсоводов для проведения экскурсий по маршрутам Жигулевского заповедника были собраны замечания и предложения по дальнейшему благоустройству самого популярного маршрута «Стрельная гора».

Традиционно, отмечено плохое качество дорожного покрытия. Хотя если вспомнить второе название маршрута (тропой Степана Разина) качество дороги роли уже практически не имеет.
Часто возникает проблема разъезда транспорта (прежде всего автобусов) на серпантине.
Поступило предложение по обустройству новой пешеходной дорожки от автобусной до автомобильной стоянки для безопасного передвижения экскурсантов.

Особо отмечено отсутствие культуры многих наших посетителей, выражающееся в сходе с пешеходной тропы. Предложения по устранению возможности схода поступили разные: от увеличения количества запрещающих аншлагов до установки сплошного ограждения и даже колючей проволоки.

Экскурсоводами (на данный момент аккредитовано 55 человек) также отмечены слишком маленькая автобусная стоянка и недостаток числа туалетов во время прибытия больших автобусов, либо нескольких одновременно.
Жигулевский заповедник с учетом высказанных предложений планирует продолжать благоустройство замечательного экскурсионного маршрута на Стрельную гору.

В 2018 году будет полностью перекрашен пешеходный настил (включая перила), будет значительно расширена парковка для автобусов, установлены дополнительные туалеты и информационные аншлаги. С 2018 года водитель (или экскурсовод) автобуса перед спуском по серпантину будет звонить дежурному КПП, чтобы узнать поднимается другой автобус или нет.
В ближайшее время планируется строительство нового КПП с круглосуточным дежурством, а, возможно, и круглогодичным.
Разработана проектно-сметная документация по обустройству пешеходной тропы от автобусной до автомобильной стоянки. Тропа, протяженностью 640 м, будет проходить параллельно автомобильной дороги на высоте 2-2,5 м над землей, повторяя рельеф. На её протяжении в сторону Волги будут также устроены две площадки для отдыха с небольшой панорамой на реку.

Планируется также разработка мобильного приложения для данного экскурсионного маршрута (техническое задание со сметными расчётами уже готово) Проект новой пешеходной тропы
Будут также разработаны и изданы буклеты, посвящённые музею Жигулевского заповедника, Городку барсуков и правилам поведения на маршруте.
Реализация наиболее крупных проектов (ремонт дороги, строительство КПП, обустройство пешеходной тропы, разработка мобильного приложения) связана со значительными финансовыми вложениями, и поэтому может затянуться, сообщает пресс-служба заповедника.
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