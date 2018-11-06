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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Власти Самары ищут подрядчиков для реставрации двух архитектурных памятников

6 ноября 2018 11:51
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Власти Самары ищут подрядчиков для реставрации двух архитектурных памятников
Это Дом штабс-капитана Николая Залесова и Дом самарского купца 1-й гильдии Моисея Бобермана.

Власти Самары ищут подрядчиков для реставрации двух объектов культурного наследия. Это здание на улице Фрунзе, 120, известное как «Дом штабс-капитана Николая Залесова», и «Дом самарского купца 1-й гильдии Моисея Бобермана» на улице Куйбышева, 68–70.

В первом здании планируют отреставрировать перекрытие и кровлю. Начальная цена контракта составляет 7 миллионов рублей.

— Необходима реставрация «Дома штабс-капитана Залесова» с приспособлением к современному использованию. В частности, устройство стропильных конструкций, замена повреждённого настила, реставрация кирпичной кладки. Технологии работ, цветовые решения материалов должны быть согласованы с заказчиком, — говорится в документах закупки.

В «Доме самарского купца Моисея Бобермана» подрядчику предстоит капитально отремонтировать зал. Власти планируют потратить на работы 10 миллионов рублей. В процессе реставрации помещения специалистам нужно будет восстановить утраченную живопись, воссоздать паркет с наборным художественным рисунком, заменить существующие окна и двери на новые, изготовленные по старому образцу. Отремонтированные поверхности отделают «под французский лак», пишет 63.ру


Фото pixabay.com
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Комментарии



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