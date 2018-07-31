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Владимир Звоновский: «Хороший пример — создание фонтанной зоны под «стеной Меркушкина»

31 июля 2018 09:14
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Владимир Звоновский: «Хороший пример — создание фонтанной зоны под «стеной Меркушкина»
Президент «Фонда социальных исследований» - о судьбе самарских пешеходных улиц.

Колонку президента «Фонда социальных исследований» Владимира Звоновского о судьбе самарских пешеходных улиц приводит "СО ОНЛАЙН".

"— Вот есть у нас пешеходная улица Ленинградская. Сколько лет она уже такая? И как за это время преобразила окружающее пространство, улицы? У нас там теперь много кафе и выставочных залов? Что есть такого, кроме фонтанов и Дяди Степы, чтобы привлечь людей? Проходят какие-то уличные мероприятия, на которые собирается столько людей, что им не хватает места и они вываливаются на улицу Куйбышева, падая под колеса проезжающих мимо автомобилей? Мне кажется, что все-таки нет. Так зачем перекрывать еще одну улицу, если и эта не занята и одной этой пешеходной улицы нам вполне хватает?

Другое дело, если вы хотите побороть автомобили в центре города. Я согласен, что их надо выгонять, но это другая задача. Она решается развитием общественного транспорта, платными парковками и правильной организацией движения.

И в случае с улицей Куйбышева главный вопрос — что здесь будет, если мы хотим сделать ее пешеходной? Что мы хотим из этого получить? Просто чтобы люди туда могли прийти покушать? Для этого тогда тоже нужно создавать инфраструктуру, которой сейчас нет. И местные кафе не ломятся от переизбытка посетителей. Я, например, в один из июньских вечеров, уже после начала мундиаля, был на улице Куйбышева. Мы приехали в 10, уезжали в 12. «Турбаза «Ветерок» оказалась единственным кафе, которое работало в этот поздний час. Улица Куйбышева была пустой на всем освещаемом участке от Ленинградской до мэрии. Люди, конечно, ходили, но не толпами человек по 20, а группками в 2-3. Я считаю, что если ради пешеходов улицу закрывают для автомобилей, то нужно чтобы пешеходы там были. А откуда они возникнут?

С этой точки зрения хороший пример — создание фонтанной зоны под «стеной Меркушкина». Прямо пример из учебника! Было мертвое место. Мы его изменили — и получили высокий пешеходный трафик. Правда, там теперь зимой будет пусто, потому что нельзя сделать горку, с которой все катались еще недавно.

Добьемся ли мы увеличения пешеходного трафика на улице Куйбышева? Я не уверен. Кафе там достаточно, а людей все равно мало. Там действительно можно многое сделать. У менеджеров компании «Град» была идея превратить бывшее здание трикотажной фабрики в новое пространство для всех видов искусства — от живописи до театра и музыки. Но нужен человек, который бы все это придумал, продумал, знал, как все это можно сделать и как привлечь туда людей. Желательно, чтобы это был такой человек, которому подобное уже удавалось в других городах", - считает Владимир Звоновский

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Комментарии



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31 июля 2018  09:14
Владимир Звоновский: «Хороший пример — создание фонтанной зоны под «стеной Меркушкина»
Владимир Звоновский: «Хороший пример — создание фонтанной зоны под «стеной Меркушкина»
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