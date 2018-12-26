Владимир Василенко: «Для расчистки снега город готов привлекать максимально возможное количество ресурсов»

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По данным ФГБУ «Приволжское УГМС», в последние рабочие дни уходящего года погода носит неустойчивый характер – с юго-западными потоками на Среднюю Волгу перемещаются активные атмосферные фронты, которые приносят снегопады разной интенсивности, местами со снежными заносами.В этих непростых условиях основная задача – организовать очистку таким образом, чтобы справиться с заторами на дорогах, обеспечить работу общественного транспорта в плановом режиме и беспрепятственный проезд и проход в первую очередь к социальным учреждениям, а также жилому фонду.«Для расчистки город готов привлекать максимально возможное количество ресурсов, особенно технических. Задействуем до 300 машин за смену. Дорожным предприятиям была поставлена задача - вывозить снег в еще большем количестве, нежели ранее - до 6-7 тысяч тонн за сутки. С этой задачей мы справляемся. Для более оперативного выполнения данного вида работ в минувшую ночь число самосвалов увеличили до 140 единиц. Также на улично-дорожную сеть вывели 45 погрузчиков», - сообщил первый заместитель Главы г. о. Самара Владимир Василенко.Еще 24 декабря на площадки утилизации отправили 6233,4 тонны снежных накоплений; накануне – уже 7722,3 тонны. Это самая большая партия снега с начала зимы. Всего же за сезон полигоны пополнили 81331,9 тонны снежных масс.Динамика увеличения ресурсов для расчистки следующая. Если в начале периода снегопадов, в воскресенье только на улично-дорожной сети днем задействовали 116 спецмашин и 172 рабочих, то уже в первый рабочий день недели в дневную смену количество персонала МП г. о. Самара «Благоустройство» было увеличено более чем на половину (279 человек), уборочных машин – более чем на треть (168 единиц). При этом дневная смена 23 декабря работала в продленном режиме – до 22:00; аналогично ночная смена муниципальных предприятий сферы благоустройства (в ночь на 24 декабря) работала до 10 утра. Днем 25 декабря расчистку выполняли 170 единиц уборочной техники и 314 дорожных рабочих, ночью количество техники увеличили до 281 единицы.Очистка ведется непрерывно во всех внутригородских районах. Особое внимание – не только состоянию тротуаров, дорог и расширению их проезжей части, но и расчистке снега в периметре посадочных площадок, пешеходных переходов, на лестничных сходах. Также для обеспечения безопасности движения автомобилистов и пешеходов продолжается внесение реагентов в количестве, необходимом для наиболее эффективного плавления снега и предотвращения наката и гололедицы. Суточный расход составил около 360 тонн (совокупно «Бионорда» и песчано-соляной смеси).Необходимо учитывать, что качественной уборке снега в значительной степени мешают припаркованные автомобили.«Службы благоустройства рекомендуют горожанам с учетом погодных условий оценивать место, выбираемое для парковки своего транспорта, и по возможности не оставлять его у обочин дорог, не создавать препятствия для уборки снега. Основной объем по вывозу снежных масс выполняется ночью. Нужно понимать, что расчищенная улица - это возможность с утра без проблем добраться до работы, это обеспечение безопасности движения не только водителей, но и пешеходов», - отметил заместитель руководителя управления благоустройства Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара Виктор Ненашев.Подчеркнем, что контроль организован не только за объектами дорожной инфраструктуры. Проверяется и качество очистки остальных городских территорий, в том числе дворовых. Управляющие компании также наращивают темпы уборки. По поручению Главы города Елены Лапушкиной руководители районных администраций лично контролируют работу по приведению в порядок территорий, участвуя в обходах. Районные административные комиссии нацелены на оперативное принятие мер воздействия в отношении недобросовестных обслуживающих организаций, сообщает горадминистрация.