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Владельцы торговых рядов на Авроре — Аэродромной в Самаре добиваются сохранения рынка в Верховном суде

5 сентября 2018 13:04
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Владельцы торговых рядов на Авроре — Аэродромной в Самаре добиваются сохранения рынка в Верховном суде
Владельцы торговых рядов решили использовать свой последний шанс.

Владельцы рынка на Авроре — Аэродромной обратились в Верховный суд РФ. Они намерены добиться отмены апелляции, которая признала незаконным договор аренды на землю под ларьками. Об этом сообщили в арбитражном суде Поволжского округа.

— Владельцы торговой точки представили кассационную жалобу в Верховный суд РФ. В качестве ответчика они привлекли департамент управления имуществом Самары, — уточнили в арбитражном суде Поволжского округа.

Рынок на пересечении Авроры и Аэродромной в Самаре официально работает с 2011 года. Постепенно торговые ряды разрослись и представляли собой две территории. Одна из них функционировала без каких-либо правоустанавливающих документов. А на второй, площадью 1363,1 кв. метра, располагались ларьки, землю под которыми владельцы рынка взяли в аренду. Договор компания заключила с Министерством имущественных отношений Самарской области на период от 30 марта 2011 года до 1 декабря 2012 года.

Обе территории с торговыми рядами благополучно просуществовали до 2015 года, когда мэрия Самары объявила войну незаконным объектам торговли в городе. Под раздачу попала первая часть рынка. Тогда в защиту своих рабочих мест торговцы перекрыли Аврору и написали письмо Путину. Но это не помогло: 150 киосков демонтировали.

Затем администрация города в лице городского департамента управления имуществом (департамент занимается обслуживанием договоров аренды на земельные участки, собственность на которые не разграничена и которые не связаны со строительством. — Прим. ред.) во внесудебном порядке добилась погашения в Росреестре записи о том, что этот земельный участок является предметом договора аренды.

По факту выходило, что торговые ряды на второй части рынка установлены и эксплуатируются незаконно. Собственник рынка узнал о действиях департамента в мае прошлого года. Чтобы отстоять свои права, коммерсанты обратились в арбитражный суд Самарской области.

На заседании заявили, что если арендатор продолжает пользоваться имуществом после истечения срока договора и арендодатель не возражает, то договор считается продленным на неопределенный срок. Суд с этим доводом не согласился и отказал в иске собственникам торговых рядов.

Тогда коммерсанты оспорили это решение в вышестоящей инстанции — Одиннадцатом арбитражном апелляционном суде. Служители Фемиды вновь признали договор аренды действующим. Фактически это означало, что торговые ряды пробудут на этом месте еще неопределенное время.

У мэрии Самары оставалось право оспорить это решение в кассационном порядке, которым ее представители в скором времени и воспользовались. В результате постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда, который признал договор аренды действительным, отменили.

— В случае одностороннего отказа от договора полностью или частично, он автоматически считается расторгнутым. А значит, предыдущее решение апелляционной комиссии недействительно, — рассказали в суде.

Служители Фемиды оставили в силе решение арбитражного суда Самарской области, где владельцам торговых рядов было отказано в иске. Постановление вступило в законную силу.
Тем временем администрация рынка уже анонсировала модернизацию торговых рядов. Судя по проекту, который уже активно продвигают в интернете, рынок ждет существенное преображение. На месте старых киосков с лотками хотят разбить приличный торговый городок, пишет 63.ру.
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Комментарии



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