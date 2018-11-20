Виталий Самогоров: "Последняя надежда осталась на этот статус, что не разрушат до основания исторический центр Самары"
20 ноября 2018 17:01
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- Сейчас идёт речь о присвоении Самаре статуса исторического поселения при поддержке губернатора Дмитрия Азарова. Данный статус будет препятствовать бесконтрольным сносам и строительству в историческом центре города. Как Вы можете это прокомментировать?
- Как говорится, последняя надежда осталась на этот статус, что не разрушат до основания исторический центр Самары. Я считаю, что однозначно стоит поддержать эту концепцию преобразования. Вопрос остается о статусе самого поселения, будет ли это федеральный или региональный уровень. Пока что не совсем все ясно, но мне кажется, что, несомненно, лучше уйти на федеральный уровень, чтобы максимально ужесточить требования к размещению новых объектов. Сегодняшняя практика показывает, что кроме вреда бесконтрольное строительство ничего не приносит.
- Как Вы относитесь к нынешней ситуации с застройкой исторического центра? Что на Ваш взгляд является наиболее значимой проблемой?
- Проблема, как ее сейчас формулируют, заключается в «точечном строительстве», которое сейчас носит «взрывной» характер. Кварталы разрушаются изнутри, сносится ветхая застройка и на ее месте возникают негабаритные многоэтажные здания, которые, естественно, по масштабу и характеру архитектуры не совпадают с масштабом исторической среды.
Существует европейский опыт, на мой взгляд, передовой. Он показывает, что в исторической среде можно и нужно строить новые здания, чтобы был виден контраст старого и нового. Но тут важно соблюдать грань: характер новой архитектуры, ее масштаб, ее строй, должен совпадать с морфологией исторической среды, не создавать диссонансов. Каждый район имеет разную морфологию, например район «сталинской» застройки – это один масштаб среды, «брежневской» – другой. Историческому центру характерна мелкодисперсная спонтанная застройка, и эту структуру нужно поддерживать. Проблема в том, что у нас не найден консенсус между новым и старым.
-Как вообще сейчас обстоят дела с сохранностью и перспективами сохранности объектов культурного наследия?
- Идя по улицам нашего города, нетрудно заметить большое количество полуразрушенных или находящихся в плачевном состоянии зданий. Имеется реестр охраняемых на региональном и федеральном уровне памятников архитектуры города Самары, но в большинстве случаев они содержатся в ненадлежащем виде. Что касается перспектив, то все не так плохо, наш город за последние несколько лет заметно преобразился, и, я надеюсь, все продолжится в том же духе.
- Я слышала, что многим жителям не совсем понравился облик отреставрированного к чемпионату города, особенно это касалось деревянных построек. Хотелось бы узнать Вашу точку зрения.
- Реставрации как таковой практически не было, за исключением нескольких зданий. В основном была массовая покраска. И вообще, хочется отметить, что зачастую реставрация у нас делается не по нормам, принятым во всем мире. Очень удивляет, когда под реставрацией понимается надстройка исторического здания стеклянной мансардой и отделка плиткой; это не реставрация, а вандализм. Наша беда в том, что даже в условиях реставрации не найдены правильные приемы. Это тоже разрушает историческую среду и искажает ее облик.
Возвращаясь к реставрации в преддверии чемпионата, хочется сказать, что я, как и все горожане, отслеживал результаты. В целом можно сказать, что историческая часть стала лучше, она отремонтирована, появились отливы, это продлит жизнь зданий. И уже после, когда реставрационные технологии у нас разовьются, все встанет на свои места. Сейчас главное сохранить застройку. Так что, я думаю, это был положительный опыт.
- Может быть, Вы слышали или читали про "Том Сойер Фест"? Это фестиваль восстановления исторической среды силами волонтеров при поддержке спонсоров и президентского гранта. Как Вы думаете, насколько полезен этот проект нашему городу?
- Конечно это крохи, но, с точки зрения роста общественного самосознания горожан, любая инициатива приветствуется. Люди прикладывают героические усилия, чтобы преобразить облик города, сохранить старую застройку и подарить что-то новое и прекрасное. Разумеется, я за то, чтобы эта инициатива развивалась. Было бы странно не поощрять такие проекты.
Самогоров Виталий Александрович состоит в Союзе архитекторов РФ с 1991 года. В настоящее время он является профессором и заведующим кафедрой «Архитектура» Самарского Государственного архитектурно-строительного университета. Он творчески сочетает педагогическую деятельность с проектной деятельностью в архитектурной мастерской. Им написана монография на тему: «Архитектура и градостроительство Самары 1920-х – начала 1940-х годов» (в соавторстве с А.К. Синельником) и монография на тему: «Деревянная и каменно-деревянная архитектура Самары конца XIX – начала XX веков» (в соавторстве в Е.А. Сысоевой и Ю.Д. Черной), «Фабрика-кухня в Самаре. Архитектор Е.Н. Максимова» (в соавторстве с В.Л. Пастушенко и А.С. Исаковым), ставшие результатом многолетних исследований автора в области региональной архитектуры Самары.
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Комментарии
Благоустройство региона
20 ноября 2018 17:01
Завкафедрой «Архитектура» СГАСУ считает, что концепцию присвоения Самаре статуса исторического поселения однозначно стоит поддержать. Благоустройство региона
153
20 ноября 2018 13:08
Здание является объектом культурного наследия регионального значения. Благоустройство региона
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