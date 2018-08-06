В центре Самары осыпается благоустроенный фасад
6 августа 2018 10:42
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Чемпионат мира по футболу в России прошел всего 3 недели назад, а благоустройство города к нему уже начало испаряться. Так, у здания на ул. Ленинградской, 26-28 сыпется фасад.
Внимание руководителя Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской Владимира Филипенко на это в твиттере обратил один из пользователей. В ответ Филипенко 27 июля сообщил, что УГООКН «проводит мероприятия по понуждению собственника к реставрации фасадов и крыши объекта культурного наследия «Дом Л.Н. Покидышева», пишет СО ОНЛАЙН.
Фото: соцсети
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