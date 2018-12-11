В центре Самары хотят разместить исторические павильоны
11 декабря 2018 12:45
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В Самаре разработали новую концепцию сохранения деревянных наличников. Ее авторами стали партнеры проектного бюро «Творческая мастерская» Александр Шуткин и Ирина Фишман, идеолог фестиваля «Том Сойер Фест» Андрей Кочетков при грантовой поддержке департамента культуры и молодёжной политики администрации Самары. Об этом пишет "Самарская газета".
По словам авторов проекта, наличники сносимых или расселённых зданий XIX — начала XX столетий, находящихся в аварийном состоянии, централизованно в Самаре не сохраняются. Их спасают энтузиасты.
Одним из способов сохранения уникальной самарской городской резьбы и должен стать проект «За окном».
Архитекторы уже создали проект павильона, который достаточно экономичен в производстве и не требует специальных навыков при дальнейшей эксплуатации. Выставочный павильон — это лаконичный домик с двухскатной кровлей — собирательный образ тех деревянных домов, наличники с которых в нем размещены.
В павильонах разместят инфографику, рассказывающую о представленных наличниках: их описание, адрес, история и фотографии зданий, которым они принадлежали, а также карты-схемы кварталов, где эти здания стояли.
Установить павильоны предлагают в точках исторического центра, где уже нет оригинальной исторической застройки. Это, по их словам, позволит сохранить память о том, каким было конкретное место в прошлом.
К таким территориям можно отнести, например, площадку у музея Алабина или сквер у «Шанхая».
— Мы выступаем за сохранение любых исторических зданий Самары в максимально приближенном к оригинальному виду. И ни в коем случае не ищем пути замены сохранения таких объектов целиком консервацией лишь деревянного декора. В то же время необходимость спасения хотя бы элементов с совершенно законно демонтируемых исторических построек возникла в городе уже давно. Эта концепция является лишь одной из частей сложной и многоплановой работы по сохранению исторического облика дореволюционной Самары и её элементов, — сообщают авторы проекта.
Фото pixabay.com
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