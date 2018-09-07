В самарском сквере Мичурина засветился трамвай
7 сентября 2018 11:52
112
В Самаре в сквере Мичурина, который находится напротив трамвайно-троллейбусного управления появился новый арт-объект. Там установили светящуюся инсталляцию «Трамвай». Она украсила вход в сквер на пересечении улиц Мичурина и Полевой.
Конструкция представляет собой имитацию части салона трамвая. Правда, вместо окон арт-объект украсили информационными табло, на которых разместили сведения об истории трамвая, а также схемы движения. Все надписи сделаны с подсветкой.
Инсталляцию подсвечивают несколько десятков ламп.
Судя по всему, работы по монтажу арт-объекта еще продолжаются, но подсветку, состоящую из нескольких десятков прожекторов, уже включили. По словам местных жителей, она переливается разными цветами. В вечерних сумерках инсталляция выглядит очень красиво, пишет "КП в Самаре".
Фото: Кирилл КАРИМОВ
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
7 сентября 2018 13:31
Гарантия на выполненные работы составит 2 года. Благоустройство региона
84
7 сентября 2018 11:52
Новый арт-объект установили напротив ТТУ. Благоустройство региона
111
7 сентября 2018 10:37
Работу фактически придется начинать заново. Благоустройство региона
131
Капитальный ремонт в Самаре
4 июня 2018 13:18Самое эффективное отопление частного дома: ТОП-5
В любом доме неотъемлемой частью считается отопление. Очень важно, чтоб выбранный способ обогрева помещения охватывал всю площадь. Капитальный ремонт в Самаре
1578
29 мая 2018 16:29
Большинство пользователей мобильной электронной техники используют ее возможности для прослушивания музыкальных композиций и просматривания видео. Капитальный ремонт в Самаре
360
17 мая 2018 16:41
Правильный выбор септика для загородного дома - гарантия экологической чистоты. Капитальный ремонт в Самаре
431
Всё в Дом
31 августа 2018 17:35
В каждом доме имеется хотя бы одна комната, которая вызывает ассоциацию с уютной и спокойной атмосферой. Всё в Дом
184
24 мая 2018 09:20
Любой, кто проживает в доме, украшает его в той или иной форме. Со времен, когда человек жил в пещерах, он украшал свое место укрытия по-своему любыми средствами,... Всё в Дом
1034
22 мая 2018 18:03
Сделать сад красивым можно с помощью ландшафтного дизайна. Сегодня это не для кого ни секрет. Ведь именно благодаря хорошей идее, которая была реализована в... Всё в Дом
372
ЖКХ
7 сентября 2018 14:52
На Главном Безымянском коллекторе на ул. Алма-Атинской начинается подготовка к бетонированию участка трубы диаметром 1500 мм. ЖКХ
72
6 сентября 2018 10:23
В скором времени под землю предстоит завести 385 метров новых труб. ЖКХ
214
3 сентября 2018 16:02
Работы на месте повреждения канализационного коллектора 1972 года укладки прерывались только в темное время суток из-за опасений за жизнь рабочих.... ЖКХ
241
Экология
6 сентября 2018 14:59
Отмечается, что на территории РФ изменения климата происходят быстрее, чем в других местах планеты. Экология
261
3 сентября 2018 20:15
Учёные считают, что сигареты могут вредить океану не меньше, чем самый токсичный пластик. Экология
372
3 сентября 2018 12:44
Региональные «экологические часы» будут проводиться несколько раз в год. Экология
243
Видео
5 сентября 2018 12:02
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка. В стране
275
27 августа 2018 10:05
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа. Спорт в регионе
446
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
921
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
1615
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
1093
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
2013
Фоторепортажи
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
454
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
1378
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
970
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1059
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
1033
11 августа 2018 17:06
Горожан ждали порядка 50 площадок с разными видами спорта. Спорт в регионе
770
Мероприятия