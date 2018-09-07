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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В самарском сквере Мичурина засветился трамвай

7 сентября 2018 11:52
112
В самарском сквере Мичурина засветился трамвай Новый арт-объект установили напротив ТТУ.
Новый арт-объект установили напротив ТТУ.

В Самаре в сквере Мичурина, который находится напротив трамвайно-троллейбусного управления появился новый арт-объект. Там установили светящуюся инсталляцию «Трамвай». Она украсила вход в сквер на пересечении улиц Мичурина и Полевой.

Конструкция представляет собой имитацию части салона трамвая. Правда, вместо окон арт-объект украсили информационными табло, на которых разместили сведения об истории трамвая, а также схемы движения. Все надписи сделаны с подсветкой.

Инсталляцию подсвечивают несколько десятков ламп.

Судя по всему, работы по монтажу арт-объекта еще продолжаются, но подсветку, состоящую из нескольких десятков прожекторов, уже включили. По словам местных жителей, она переливается разными цветами. В вечерних сумерках инсталляция выглядит очень красиво, пишет "КП в Самаре".

Фото: Кирилл КАРИМОВ
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Комментарии



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