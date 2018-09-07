В регионе обсудили перспективы наделения центра Самары статусом исторического поселения
7 сентября 2018 09:56
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В четверг, 6 сентября, в правительстве Самарской области прошло открытое совещание по вопросу наделения центральной части Самары статусом исторического поселения федерального значения.
В обсуждении темы сохранения культурного и исторического наследия приняли участие и.о. министра культуры РФ Николай Малаков, глава региона Дмитрий Азаров, заместитель председателя совета при губернаторе по вопросам стратегического развития Александр Хинштейн. Своим видением будущего центральной части Самары обменялись ученые, архитекторы, урбанисты.
Вопрос участия региона в пилотном проекте по сохранению и развитию исторической части города за счет федеральных средств и привлечения ресурсов банка развития БРИКС подробно обсуждался на недавней встрече президента России Владимира Путина с Дмитрием Азаровым. Идея главой государства была поддержана, им даны поручения министерствам финансов и культуры РФ проработать вопрос.
"Глава государства отметил, что за последнее время Самара существенно изменилась в лучшую сторону. И подчеркнул: работу по сохранению исторического наследия необходимо продолжать", - отметил Дмитрий Азаров.
Получение статуса исторического поселения и участие в программе предполагает комплексное обновление центра города с сохранением всех элементов историко-культурного наследия, реконструкцию коммунальной и транспортной инфраструктуры, комплексное благоустройство.
"Историческую часть города мы просто обязаны привести в порядок, - заявил Дмитрий Азаров. - Нынешнее ее состояние - это наша общая боль, беда. Получая возможности, предоставляемые сегодня на федеральном уровне, в том числе благодаря использованию международных финансовых институтов, мы этот шанс должны использовать максимально".
Как следует из научных исследований, развитию старой части города, где находится более 700 объектов культурного наследия, мешает ветхое состояние домов, отсутствие у большинства строений подключения к центральной канализации, отток населения. Значительные убытки - более полумиллиарда рублей - принесла комплексная застройка исторических кварталов.
Глава региона отметил, что при подготовке ЧМ-2018 был создан задел - отреставрировано 250 фасадов, в том числе 135 - на исторических зданиях. Часть проектов по восстановлению и реставрации проведена в последние годы в рамках федеральной программы "Историческая память". Сейчас принципиально важно эту работу продолжить, подчеркнул Дмитрий Азаров.
"Мы видим, как расцвел наш город. Не только на радость туристам, а в первую очередь на радость горожанам, жителям Самарской области. Мы не можем допустить деградации уже принятых и реализованных решений. Мы должны предпринять дополнительные усилия, чтобы работа по приведению в порядок коснулась не только туристических маршрутов, но и всей исторической части", - сказал Дмитрий Азаров.
При этом он добавил: важно объяснить жителям, какие возможности и преимущества получит город при реализации проекта. "Иначе мы не получим союзников среди жителей исторической части города", - подчеркнул глава региона.
Николай Малаков также поблагодарил за то, что сиюминутной выгоде от строительства торговых центров и многоэтажных домов правительство региона предпочло сохранение наследия.
"Хотелось, чтобы это увидели и внуки, и правнуки. Вы принимаете правильное решение - сохранить для будущих поколений", - сказал Николай Малаков.
Он подчеркнул, что проект предполагает не просто реставрацию объектов наследия, а дает новые возможности для экономического развития территории и создания комфортных условий для жизни.
Свои доводы в поддержку идеи по присвоению центру Самары статуса исторического поселения огласили эксперты. Так, общественный советник губернатора Виталий Стадников обратил особое внимание, что статус накладывает ограничения на формат застройки и дает возможности для грамотного развития территории.
По его мнению, единая концепция развития центра города важна не только с точки зрения реставрации объектов наследия, но и с точки зрения устойчивого социально-экономического развития территории. Это обновленная инженерная и транспортная инфраструктура, повышение налогооблагаемой базы, развитие малого и среднего бизнеса, новые рабочие места. Также статус исторического поселения и связанные с ними изменения скажутся на социальном самочувствии жителей, уверен эксперт.
"Механизм исторического поселения - это инструмент, который позволяет финансово-экономически осмыслить выгоды развития этой территории и привести ее к устойчивому развитию, а не точечному. Разумеется, это шанс на приток серьезных внешних инвестиций", - поделился мнением Виталий Стадников.
По итогам совещания профильным министерствам и управлениям был дан ряд поручений. В частности, разработка проектной документации, необходимой для наделения части Самары статусом исторического поселения, должна завершиться до 1 апреля 2019 года. После чего она будет обсуждаться с привлечением профессионального сообщества архитекторов и градостроителей, общественных организаций и активистов, пишет Волга Ньюс.
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Комментарии
Благоустройство региона
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Новый арт-объект установили напротив ТТУ. Благоустройство региона
5
7 сентября 2018 10:37
Работу фактически придется начинать заново. Благоустройство региона
91
7 сентября 2018 09:56
Этот статус предполагает комплексное обновление центра города. Благоустройство региона
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