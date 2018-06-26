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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В мэрии Самары сегодня представят нового главного архитектора

26 июня 2018 14:22
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В мэрии Самары сегодня представят нового главного архитектора
Им стал Игорь Галахов.

Руководитель «Проектной мастерской „Рекон“ Игорь Галахов сегодня в 15.00 уже официально должен быть представлен в администрации Самары как новый главный архитектор города. О том, что он будет назначен на эту должность, „Самарское обозрение“ сообщало еще в апреле, а в последние дни будущего чиновника уже регулярно видели на различных профильных заседаниях. Источники „СО“ ОНЛАЙН» сообщили, что документы о назначении уже находятся в процессе оформления.

Галахов участвовал в планировке ряда районов Самары, выступил соавтором монумента «Ладья» на набережной. Его мастерская входила в коллектив авторов амбициозного проекта «5 кварталов» и проектировщиков отеля Lotte Samara. Предстоящее назначение Галахова главным архитектором эксперты «Самарского обозрения» связали с планами мэрии уделять большее внимание пространственному развитию города.

Прежде около трех лет пост главного архитектора города занимал Алексей Самарцев.
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Комментарии



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