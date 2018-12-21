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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В малых городах Самарской области жители выбирают общественные пространства для благоустройства

21 декабря 2018 12:08
86
В малых городах Самарской области жители выбирают общественные пространства для благоустройства
Они будут участвовать в конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

До 13 января в малых городах Самарской области, а также в историческом поселении Сызрань жители могут выбрать общественные территории для дальнейшей разработки проектов благоустройства. Это первый этап по подготовке их участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

Конкурс второй год проводится Министерством строительства и ЖКХ РФ и призван поддержать лучшие проекты благоустройства и развития городских общественных пространств, способствующие повышению качества повседневной жизни самих горожан, привлечению туристов, развитию индустрии услуг. Участвовать в конкурсе могут «малые города» с численностью до 100 000 человек включительно, а также исторические поселения федерального и регионального значения. В рамках конкурса населённые пункты-победители смогут получить федеральное финансирование до 100 миллионов рублей.

В номинации «Малые города» от Самарской области заявили о своем участии Чапаевск, Отрадный, Кинель, Жигулевск, Похвистнево и Октябрьск. В номинации “Исторические поселения” примет участие Сызрань.

Для подготовки к конкурсу была создана рабочая группа, в состав которой вошли архитекторы, специалисты по общественному вовлечению и культурно-социальному программированию. В рамках предпроектного исследования специалисты проектной команды анализировали город каждый согласно своей компетенции – архитекторы – через визуальную оценку потенциала территорий, фотофиксацию их фактического состояния, через документы территориального планирования, кадастровые, тепловые и народные карты; специалисты по общественному вовлечению - через общение и глубинные интервью с местными экспертами - бизнесменами, активистами, представителями власти и СМИ, краеведами; через анализ соцсетей. Благодаря этому был выявлен список наиболее перспективных для развития общественных пространств.

Сейчас каждый из жителей Чапаевска, Отрадного, Кинеля, Жигулевска, Похвистнево, Октябрьска и Сызрани может поучаствовать в выборе конкретной территории, проект которой будет разработан для участия в конкурсе. Голосовать можно как онлайн, так и заполняя анкеты в общественных учреждениях городов. Ссылка на электронную версию анкеты доступна на главных страницах сайтов городских администраций и в группах в социальных сетях.

По окончании голосования в январе 2019 года в каждом городе будут проведены общественные обсуждения. Жители смогут принять непосредственное участие в формировании функционально-событийной программы территории, выразить пожелания относительно способов использования пространства, необходимой инфраструктуры, поделиться идеями.

Таким образом, будет сформировано полноценное техническое задание, учитывающее мнение конечных пользователей будущего места притяжения, на основе которого команда специалистов приступит к разработке проекта. Такая технология успешно применяется в различных регионах России и активное участие горожан на самых ранних этапах проектирования общественных пространств является одним из ключевых факторов популярности этого пространства после реализации проекта, а также - залогом успешного участия в конкурсе «Исторические поселения и малые города», где высокая активность горожан - один из критериев успеха проекта, сообщает пресс-служба облправительства.

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Комментарии



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