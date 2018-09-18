В Железнодорожном районе Самары под снос пойдет аварийная двухэтажка
18 сентября 2018 13:55
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В Самаре, в Железнодорожном районе под снос пойдет аварийная двухэтажка. Земельный участок под ней изымается для государственных нужд.
— Это необходимо для обеспечения строительства проспекта Карла Маркса на частке от улицы Набережная реки Самара до проспекта Кирова, об этом говорится в постановлении Правительства Самарской области.
Также изымается земля под прилегающими объектами недвижимого имущества. До этого о такой же судьбе власти сообщили жителям дома по ул. Аксаковская, 6. Подбором вариантов квартир займется министерство автомобильных дорог и транспорта Самарской области, деньги выделены из областного бюджета в счет предусмотренных на дорожное строительство ассигнований. Гражданам новые квартиры передадут на основании договоров социального найма, сообщает regionsamara.ru.
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Комментарии
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Земельный участок под ней изымается для государственных нужд. Благоустройство региона
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