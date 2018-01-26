В Самарской области запущен региональный интернет-портал о проекте «Формирование комфортной городской среды»

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Сегодня, 25 января начал свою работу сайт www.gorodsreda63.ru , который призван помочь жителям Самарской области разобраться с правилами и особенностями подачи заявок на участие их общественных пространств в приоритетном проекте «Создание комфортной городской среды». Интернет-площадка содержит в себе основную информацию о проекте, ответы на наиболее часто задаваемые вопросы, а также четкий алгоритм действий, которые необходимо произвести жителям городов и сельских поселений, чтобы их скверы, парки, бульвары и площади уже в 2018 году были приведены в порядок и благоустроены на федеральные средства.Напомним, проект «Формирование комфортной городской среды», призванный сделать российские города и села уютнее, красивее и удобнее, впервые стартовал в 2017 году. Инициатором программы выступил Президент страны Владимир Путин. За первый год работы проекта из федерального бюджета в регионы на благоустройство городских и сельских территорий было направлено 20 млрд рублей. Помимо этих средств программа была профинансирована из регионального и муниципальных бюджетов.Две трети средств ушло на дворы, остальное — на благоустройство общественных пространств: скверов, бульваров, улиц. Так, в Самаре за счет программы полностью была отремонтирована площадь им. Куйбышева, в 2018 году завершится реконструкция 4-й очереди городской набережной, новый «фасад» и внутреннее наполнение получат Струковский сад, парк им. 50-летия Октября, Ботанический сад и другие места отдыха. В Тольятти за минувший год было благоустроено 102 квартальных проезда, 72 тротуара, установлено 108 урн, 77 скамеек и 68 детских и спортивных комплексов. Благодаря проекту «Комфортная городская среда» в прошлом году на площади им. 60-летия Октября в Большой Глушице появился целый спортивно-развлекательный городок. В Чапаевске, Отрадном, Кинель-Черкассах и других населенных пунктах на выделенные средства установили детские игровые площадки, лавочки, тренажеры и заасфальтиваровали километры внутриквартальных проездов.География программы не ограничивается крупными городами и селами. Она включает в себя все муниципальные образования области с населением более 1000 человек. Как заявил глава государства Владимир Путин, начиная с 2018 года и на протяжении ближайших трех лет сумма ежегодных субсидий увеличится и будет равна 25 млрд. Продлится проект до 2022 года.Сегодня, чтобы сделать свой город красивее, самарцам достаточно оставить на сайте gorodsreda63.ru свои предложения по благоустройству конкретной выбранной территории, а 18 марта 2018 года, в день выборов Президента Росийской Федерации прийти на свой избирательный участок и проголосовать за те общественные пространства, которые на ваш взгляд нуждаются в первоочередном благоустройстве, сообщает пресс-служба горадминистрации.