В Самарской области в этом году благоустроят более 150 общественных территорий
22 марта 2018 13:53
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21 марта врио первого заместителя Правительства Самарской области Виктор Кудряшов принял участие в спик-шоу в региональном эфире «Россия-24» и рассказал об итогах общественного голосования за проекты благоустройства. Напомним, 18 марта 2018 года в Самарской области работали 880 пунктов общественного голосования, их расположили вблизи избирательных участков. Жителям предлагалось отдать свои голоса за территории, которые будут благоустроены в 2018 году по приоритетному проекту Президента «Формирование комфортной городской среды». В бюллетенях можно было выбрать несколько вариантов – итоговый подсчет члены комиссии вели по принципу рейтинга.
Как отметил в эфире Виктор Кудряшов, в пункты общественного голосования по благоустройству пришли 974 тыс. жителей области – это около 60% от общего числа избирателей.
«Такого масштабного голосования на общественные темы не было никогда. Мы воодушевлены таким результатом. Очевидно, что такой способ взаимодействия с общественностью показал эффективность. Мы впервые сделали так, что по общественным темам принимают решения не чиновники, а непосредственно люди, живущие на данных территориях», - рассказал Виктор Кудряшов.
Он также напомнил, что и сам список проектов, выносившихся на общественное голосование, определялся жителями на собраниях.
«Мы понимаем, что это стиль работы нового Губернатора. Это то, что будет нас сопровождать, я уверен, долгие годы. Это в конечном итоге делается для людей. Я думаю, нас ожидают опросы еще по многим проектам», - поделился мнением врио первого зампред Правительства Самарской области.
По итогам голосования более 40% (свыше 150 из 397) общественных территорий будут благоустроены уже в этом году. На эти цели муниципалитетам выделены 600 млн. рублей. В течение недели со дня голосования в муниципальных СМИ должны быть опубликованы результаты голосования. В эфире «Россия-24» он упомянул несколько масштабных проектов, поддержанных жителями в крупных городах. В частности, в этом году начнутся работы по реконструкции Загородного парка. Первое место в рейтинге Новокуйбышевска занял проект реконструкции парка Победы, в Тольятти проголосовали за бульвар Гая. Также в Автограде в этом году приступят к реконструкции набережной.
«Теперь задача чиновников в муниципалитетах, участвующих в проекте «Формирование комфортной городской среды», не подвести людей и реализовать максимально качественно то, что им поручили люди», – отметил в эфире «Россия-24» Виктор Кудряшов.
Он также подчеркнул, что областное Правительство разработало свою систему контроля за исполнением данного проекта – рейтинг муниципалитетов. Оценка им будет даваться на каждом этапе. Так, к середине мая планируется, что районные и городские администрации заключат все контракты с подрядчиками.
«Будет рейтинг проектных команд, где мы будем фиксировать все результаты – четкость проведения общественного голосования, четкость подготовки документов на торги, сроки проведения торгов, качество и сроки проведения работ, а также насыщенность взаимодействия с жителями, ведь важно, чтобы люди принимали участие не только в выборе проекта, но и контролировали качество работ и сделать это вполне реально».
В ходе программы Виктор Кудряшов также отметил, что благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды» в регионе в этом году благоустроят еще 150 дворов. Он также поблагодарил жителей за проявленную активность, которая стала неожиданностью для ряда муниципалитетов:
«У нас огромное количество неравнодушных людей. И подготовка к общественному референдуму по благоустройству позволила нам выявить много новых инициативных групп, которые изначально формировали заявки, участвовали в обсуждении дизайн-проектов скверов, парков, бульваров. Думаю, эти инициативные группы и будут в дальнейшем контролировать выполнение работ по благоустройству общественных зон», сообщает пресс-служба облправительства.
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