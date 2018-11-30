В Самарской области в 2019 году хотят отремонтировать больше 90 дорог
30 ноября 2018 11:59
29
Одобрены планы по дорожному ремонту в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Самарской области.
В 2019 году в рамках национального проекта в регионе планируется отремонтировать 91 участок автомобильных дорог. Их общая протяженность - 247 км.
"На эти цели будет направлено 4,76 млрд рублей, в том числе 1,7 млрд рублей – средства федерального бюджета. Стоит отметить, что выбор объектов ремонта осуществляется с учетом данных диагностики автомобильных дорог, межремонтных и гарантийных сроков, наличия проектной документации, рекомендаций ГИБДД по сокращению количества мест концентрации ДТП. Кроме того, при определении объектов учитываются маршруты движения пассажирского автомобильного транспорта с целью снижения доли дорог, работающих в режиме перегрузки", - сообщает пресс-служба регионального правительства.
Проект Самарской области одобрен Федеральным дорожным агентством, официальное утверждение региональных проектов состоится позже, пишет Самру.ру.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
30 ноября 2018 11:59
На эти цели будет направлено 4,76 млрд рублей. Благоустройство региона
28
28 ноября 2018 20:18
Всего планируется изъять землю и квартиры в пяти домах в разных районах Самары. Благоустройство региона
335
28 ноября 2018 16:33
Площадь участка — 8507 кв. м, площадь застройки – 1074 кв. м, здание одноэтажное. Пожарное депо будет обеспечивать защиту населения и материальных ценностей... Благоустройство региона
362
Капитальный ремонт в Самаре
16 ноября 2018 06:46
Последствия короткого замыкания, вызванного неисправностью проводки, могут быть совершенно плачевными, а избежать их поможет небольшое устройство, цена... Капитальный ремонт в Самаре
477
29 октября 2018 22:03Профессиональные пароконвектоматы Unox и Rational для идеальной кухни
На современных предприятиях сферы общепита обязательно можно встретить на кухне пароконвектомат. Капитальный ремонт в Самаре
532
15 октября 2018 22:04
Когда стиральная машина приходит в негодность, наступает время покупки новой стиральной машины. Капитальный ремонт в Самаре
493
Всё в Дом
27 ноября 2018 19:00
Ремонт стиральных машин на дому позволяет сэкономить время. Всё в Дом
128
16 ноября 2018 06:40
Если вы покупаете кухню на заказ впервые, обязательно прочтите эти простые правила. Помогут в этом элитные кухни на заказ . Всё в Дом
373
31 августа 2018 17:35
В каждом доме имеется хотя бы одна комната, которая вызывает ассоциацию с уютной и спокойной атмосферой. Всё в Дом
1616
ЖКХ
30 ноября 2018 09:51
«РКС-Самара» выпустила на линию специальные машины. ЖКХ
107
29 ноября 2018 15:57
И это – не считая гарантийных писем, сумма которых значительно больше. ЖКХ
285
29 ноября 2018 12:00
Совет ветеранов Советского района города Самары побывал с экскурсией на НФС-2. ЖКХ
165
Экология
29 ноября 2018 09:44
Столбик термометра опустится до -23 градусов. Экология
326
28 ноября 2018 11:52
Движение ЭКА запускает акцию по восстановлению еловых лесов в Новом году. Экология
173
28 ноября 2018 11:29
Активисты общественной организации «Гражданский патруль» провели рейд по городу. Экология
239
Видео
14 ноября 2018 12:52
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону. В мире
595
9 ноября 2018 11:22
К счастью, никто не пострадал. Происшествия
539
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
990
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
1083
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
1019
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
1068
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
904
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
865
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1292
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1677
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1706
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2878
Мероприятия