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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Самарской области в 2019 году хотят отремонтировать больше 90 дорог

30 ноября 2018 11:59
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В Самарской области в 2019 году хотят отремонтировать больше 90 дорог На эти цели будет направлено 4,76 млрд рублей.
На эти цели будет направлено 4,76 млрд рублей.

Одобрены планы по дорожному ремонту в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Самарской области.

В 2019 году в рамках национального проекта в регионе планируется отремонтировать 91 участок автомобильных дорог. Их общая протяженность - 247 км.

"На эти цели будет направлено 4,76 млрд рублей, в том числе 1,7 млрд рублей – средства федерального бюджета. Стоит отметить, что выбор объектов ремонта осуществляется с учетом данных диагностики автомобильных дорог, межремонтных и гарантийных сроков, наличия проектной документации, рекомендаций ГИБДД по сокращению количества мест концентрации ДТП. Кроме того, при определении объектов учитываются маршруты движения пассажирского автомобильного транспорта с целью снижения доли дорог, работающих в режиме перегрузки", - сообщает пресс-служба регионального правительства.

Проект Самарской области одобрен Федеральным дорожным агентством, официальное утверждение региональных проектов состоится позже, пишет Самру.ру.


Фото pixabay.com
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