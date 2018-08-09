В Самарской области увеличено количество объектов, которые благоустроят к 1 сентября
9 августа 2018 09:42
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В результате проведения конкурсных процедур по определению подрядчиков, которые выполнят работы по благоустройству общественных пространств и дворовых территорий по приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды», сложилась экономия, которая позволила дополнительно включить в программу 16 объектов. Таким образом, в итоговый расширенный план на 2018 год вошли 402 дворовые территории и 153 общественных пространства, вместо 388 и 151 соответственно (программа корректировалась несколько раз).
Напомним, реализация в Самарской области приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» находится под личным контролем Главы региона Дмитрия Азарова. Главам муниципальных образований поставлена задача обеспечить завершение всех работ по объектам, запланированным к благоустройству по программе на 2018 год, до 1 сентября.
«Ещё раз хочу обратить внимание - срывов быть не должно - ни по срокам, ни по качеству. Личный контроль всех глав, встречи с населением, выезды, где есть недоделки», – подчеркнул Дмитрий Азаров 11 июля на очередном заседании межведомственной комиссии по реализации проекта в Самарской области.
Кроме того, Дмитрий Азаров поставил задачу на всех этапах выполнения работ учитывать мнения жителей и особое внимание уделить общественному контролю. Так руководителям муниципалитетов поручено работать совместно с представителями ОНФ, которые осуществляют мониторинг благоустройства.
«Я призываю жителей города к активному участию и в самих работах, и в контроле качества, потому что без общественного внимания не обойтись. Без подписей старшего по дому, общественного совета работы не должны приниматься», - отметил Глава региона.
На момент 11 июля 2018 года на 149 дворовых территориях работы были завершены. По состоянию на 08 августа 2018 года благоустроены 219 дворовых территорий и 12 общественных пространств, на остальных объектах, по информации муниципалитетов, в основном отмечается высокая степень готовности.
В рамках реализации мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Самарской области в 2018 году на благоустройство дворовых и общественных пространств предусмотрены финансовые средства в размере 1 082,14 млн рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 573,40 млн рублей;
средства областного бюджета – 508,74 млн рублей
Также предусмотрено софинансирование проекта из средств муниципальных образований в размере не менее 10%, сообщает пресс-служба облправительства.
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Работы ведутся по программе «Формирование комфортной городской среды». Благоустройство региона
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