Я нашел ошибку
Главные новости: 
Курс рубля к доллару подскочил до двухлетнего максимума Он приблизился к отметке в 66 рублей, а евро подорожал до уровня почти в 75,5 рубля.
Курс рубля к доллару подскочил до двухлетнего максимума
На
На "Оскаре" ввели новую номинацию
Племянница украла золотое кольцо у жительницы Безенчука
Племянница украла золотое кольцо у жительницы Безенчука
Глава региона обсудил с работниками технического музея Тольятти концепцию его развития
Дмитрий Азаров обсудил с работниками технического музея Тольятти концепцию его развития
Средняя зарплата строителей Самарской области – 46 тысяч рублей
Средняя зарплата строителей Самарской области – 46 тысяч рублей
Из Самарской области выдворили мужчину за преступления экстремистского характера. В аэропорту Курумоч мужчину передали сотрудникам спецслужб
Из Самарской области выдворили мужчину за преступления экстремистского характера
В Самаре рабочие закатали в асфальт ливневку на Бакинской Откапывать их не планируют.
В Самаре рабочие закатали в асфальт ливневку на Бакинской
Разоблачения взяточников в Самарской области происходит уже практически ежедневно
Разоблачения взяточников в Самарской области происходит уже практически ежедневно
сегодня  Четверг, 9 августа, 12:26
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +19 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 09/08:
USD 63.59
0.05
EUR 73.82
0.26
Искать
Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Самарской области увеличено количество объектов, которые благоустроят к 1 сентября

9 августа 2018 09:42
111
В Самарской области увеличено количество объектов, которые благоустроят к 1 сентября
Работы ведутся по программе «Формирование комфортной городской среды».

В результате проведения конкурсных процедур по определению подрядчиков, которые выполнят работы по благоустройству общественных пространств и дворовых территорий по приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды», сложилась экономия, которая позволила дополнительно включить в программу 16 объектов. Таким образом, в итоговый расширенный план на 2018 год вошли 402 дворовые территории и 153 общественных пространства, вместо 388 и 151 соответственно (программа корректировалась несколько раз).

Напомним, реализация в Самарской области приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» находится под личным контролем Главы региона Дмитрия Азарова. Главам муниципальных образований поставлена задача обеспечить завершение всех работ по объектам, запланированным к благоустройству по программе на 2018 год, до 1 сентября.

«Ещё раз хочу обратить внимание - срывов быть не должно - ни по срокам, ни по качеству. Личный контроль всех глав, встречи с населением, выезды, где есть недоделки», – подчеркнул Дмитрий Азаров 11 июля на очередном заседании межведомственной комиссии по реализации проекта в Самарской области.

Кроме того, Дмитрий Азаров поставил задачу на всех этапах выполнения работ учитывать мнения жителей и особое внимание уделить общественному контролю. Так руководителям муниципалитетов поручено работать совместно с представителями ОНФ, которые осуществляют мониторинг благоустройства.

«Я призываю жителей города к активному участию и в самих работах, и в контроле качества, потому что без общественного внимания не обойтись. Без подписей старшего по дому, общественного совета работы не должны приниматься», - отметил Глава региона.
На момент 11 июля 2018 года на 149 дворовых территориях работы были завершены. По состоянию на 08 августа 2018 года благоустроены 219 дворовых территорий и 12 общественных пространств, на остальных объектах, по информации муниципалитетов, в основном отмечается высокая степень готовности.

В рамках реализации мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Самарской области в 2018 году на благоустройство дворовых и общественных пространств предусмотрены финансовые средства в размере 1 082,14 млн рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 573,40 млн рублей;
средства областного бюджета – 508,74 млн рублей
Также предусмотрено софинансирование проекта из средств муниципальных образований в размере не менее 10%, сообщает пресс-служба облправительства.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
9 августа 2018  11:36
В Самаре рабочие закатали в асфальт ливневку на Бакинской Откапывать их не планируют.
В Самаре рабочие закатали в асфальт ливневку на Бакинской
Откапывать их не планируют. Благоустройство региона
57
9 августа 2018  10:53
Прокуратура нашла в Прибрежном и на Мехзаводе в Самары выбоины на дорогах Решается вопрос о возбуждении административных дел.
Прокуратура нашла в Прибрежном и на Мехзаводе в Самары выбоины на дорогах
Решается вопрос о возбуждении административных дел. Благоустройство региона
94
9 августа 2018  09:42
В Самарской области увеличено количество объектов, которые благоустроят к 1 сентября
В Самарской области увеличено количество объектов, которые благоустроят к 1 сентября
Работы ведутся по программе «Формирование комфортной городской среды». Благоустройство региона
110
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
4 июня 2018  13:18
Самое эффективное отопление частного дома: ТОП-5
 В любом доме неотъемлемой частью считается отопление. Очень важно, чтоб выбранный способ обогрева помещения охватывал всю площадь.  Капитальный ремонт в Самаре
814
29 мая 2018  16:29
Лучшие портативные колонки, характеристики, экономия с промокодом Юлмарт
Лучшие портативные колонки, характеристики, экономия с промокодом Юлмарт
 Большинство пользователей мобильной электронной техники используют ее возможности для прослушивания музыкальных композиций и просматривания видео. Капитальный ремонт в Самаре
286
17 мая 2018  16:41
Выбрать септик для загородного дома
Выбрать септик для загородного дома
 Правильный выбор септика для загородного дома - гарантия экологической чистоты.    Капитальный ремонт в Самаре
353
Весь список
Всё в Дом
24 мая 2018  09:20
Дизайн интерьера дома
Дизайн интерьера дома
 Любой, кто проживает в доме, украшает его в той или иной форме. Со времен, когда человек жил в пещерах, он украшал свое место укрытия по-своему любыми средствами,... Всё в Дом
642
22 мая 2018  18:03
Интересные идеи ландшафтного дизайна
Интересные идеи ландшафтного дизайна
 Сделать сад красивым можно с помощью ландшафтного дизайна. Сегодня это не для кого ни секрет. Ведь именно благодаря хорошей идее, которая была реализована в... Всё в Дом
275
3 мая 2018  18:47
Покупка кухни в Кишиневе
Покупка кухни в Кишиневе
 Без комфортной и уютной кухни сложно представить себе любой дом. Каждая хозяйка хочет, чтобы на её кухне было все необходимое.  Всё в Дом
262
Весь список
ЖКХ
8 августа 2018  09:28
Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи пирамиды позора в Самаре
Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи пирамиды позора в Самаре
У виновника по всем финансовым обязательствам на сегодняшний день уже накопилось долгов на сумму 25 миллионов рублей.  ЖКХ
555
7 августа 2018  16:40
Работать ЦОК будет пока один день в неделю – по средам, с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00.
Ещё ближе: «РКС-Самара» открывает центр обслуживания клиентов в Крутых Ключах
Работать ЦОК будет пока один день в неделю – по средам, с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00.   ЖКХ
231
4 августа 2018  20:23
Земляные работы для замены канализационной трубы диаметром 1500мм продолжаются.
Затор в коллекторе на Алма-Атинской ликвидирован, на Ракитовское шоссе направлены спецмашины для обработки территории
Земляные работы для замены канализационной трубы диаметром 1500мм продолжаются.  ЖКХ
690
Весь список

Экология
6 августа 2018  14:02
В Самаре исчезает зеленая зона
В Самаре исчезает зеленая зона
На территориях ведут индивидуальное жилищное строительство. Экология
326
3 августа 2018  10:57
В Сызрани подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия «Биоресурс»
В Сызрани подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия «Биоресурс»
В речном порту Сызрани было выявлено 8 преступлений. Экология
204
2 августа 2018  10:26
Активисты ОНФ отправились в экологический поход по Самарской Луке
Активисты ОНФ отправились в экологический поход по Самарской Луке
Участники похода будут проводить субботники вдоль береговой линии Волги. Экология
280
Весь список


Видео
6 августа 2018  10:34
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Футболист записал более 120 фраз.
Транспорт
293
26 июля 2018  11:32
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб.
Криминал
746
25 июля 2018  20:35
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
631
22 июля 2018  10:17
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть.
Происшествия
1195
12 июля 2018  11:11
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов Они унесли с собой 26 гаджетов.
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов
Они унесли с собой 26 гаджетов.
Происшествия
962
10 июля 2018  09:29
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Экология
1005
Весь список

Фоторепортажи
14 июля 2018  22:46
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО Участники в танце прошли до Струковского сада.
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО
Участники в танце прошли до Струковского сада.
Социум
1602
7 июля 2018  21:08
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии.
ЧМ-2018
1584
1 июля 2018  08:50
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
3274
25 июня 2018  20:49
Как самарцы и гости болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Как самарцы и гости города болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2359
24 июня 2018  21:18
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка.
ЧМ-2018
3502
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
794
Весь список

Мероприятия
В субботу на улице Куйбышева в Самаре вновь подготовлена культурно-развлекательная программа
11-12 августа в Самаре пройдёт ТРАК ТУР- 2018.
В день физкультурника на второй очереди набережной в Самаре разместят около 50 спортивных и интерактивных площадок
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Август 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда