В Самарской области стартует очередной этап губернаторского проекта «СОдействие»

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До 1 ноября 2018 года в Администрацию Губернатора Самарской области можно подать заявку на участие в конкурсе общественных проектов. Предложения, которые одержат победу, будут реализованы при финансовой поддержке областного бюджета.Проект «СОдействие» или Государственная региональная программа «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» реализуется в нашем регионе второй год и рассчитана до 2025 года. Она направлена на вовлечение жителей городов и районов в развитие своих территорий, ведь лучше них никто не знает, что именно необходимо скорректировать или исправить в первую очередь.Идеи по улучшению жизни в городском округе или муниципальном районе могут быть самыми разными: они могут касаться благоустройства дворов, скверов и других территорий, организации водоснабжения, ремонта дорог, сбора отходов, освещения улиц, установки детских площадок, спортивных и культурных объектов и многого другого, что волнует самих жителей.Выдвигать проекты могут общественные советы, органы МСУ, граждане. Данные инициативы должны пройти общественное обсуждение и получить поддержку большинства.В прошлом году в рамках программы были успешно реализованы 13 проектов.На 2018 год в рамках Губернаторского проекта «СОдействие» запланирована реализация уже 82 общественных проектов. Особое, отдельное направление проекта запущено в этом году для жителей сельских и городских поселений.Важно отметить, что стоимость такого проекта не может превышать 23 млн рублей. Финансирование будет идти в пропорции 1:1, то есть к каждому собранному по решению схода рублю прибавится 1 рубль из губернской казны. Контрольные точки для определения размера выделяемых сумм – 28 февраля и 31 октября каждого года. Однако срок подачи заявок по этому направлению не ограничен.Первые итоги и перспективы нового формата взаимодействия граждан и органов власти будут рассмотрены в ближайшее время. 10 июля 2018 года в Самаре состоится форум гражданского актива Самарской области «Решаем вместе: СОдействие, Близко, Вместе». Планируется, что в его работе примут участие врио Губернатора Самарской области, члены Правительства региона, активы городов и муниципальных районов губернии, сообщает пресс-служба облправительства.