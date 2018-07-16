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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Самарской области приняли далеко не все, что ремонтировали к мундиалю

16 июля 2018 11:14
165
В Самарской области приняли далеко не все, что ремонтировали к мундиалю
Части подрядчиков придется за свой счет устранять нарушения.

Управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области пока приняло лишь 20-25% исторических зданий, которые приводили в порядок в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. Части подрядчиков придется за свой счет устранять нарушения, одной из причин которых стала спешность работ. Строители уверяют, что это потребует от них некритичных для бизнеса дополнительных расходов, пишет СО ОНЛАЙН.

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Комментарии



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