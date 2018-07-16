В Самарской области приняли далеко не все, что ремонтировали к мундиалю
16 июля 2018 11:14
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Управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области пока приняло лишь 20-25% исторических зданий, которые приводили в порядок в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. Части подрядчиков придется за свой счет устранять нарушения, одной из причин которых стала спешность работ. Строители уверяют, что это потребует от них некритичных для бизнеса дополнительных расходов, пишет СО ОНЛАЙН.
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Комментарии
Благоустройство региона
16 июля 2018 11:14
Части подрядчиков придется за свой счет устранять нарушения. Благоустройство региона
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16 июля 2018 10:12
Чем именно «объекты» не угодили ведомству, пока не известно. Благоустройство региона
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15 июля 2018 11:15
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