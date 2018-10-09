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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Самаре завершается ремонт парка на Металлурге

9 октября 2018 12:10
115
В Самаре завершается ремонт парка на Металлурге. Речь идет о третьем, заключительном этапе ремонта парка.
Речь идет о третьем, заключительном этапе ремонта парка.

Как сообщил глава Кировского района Игорь Рудаков, уже совсем скоро состоится открытие обновленной зоны отдыха.

В парке исправили недостатки новой тротуарной плитки, со стороны бассейна "Нептун" и ул. Ставропольской построили новые входные группы с лестницами.

Для жителей сделали новую детскую площадку, две спортплощадки, поставили общественный туалет, преобразили сцену. Завершается строительство площадки для авиамодельного спорта.

У озера появились новые ограждения и пристань, а также домик для птиц, пишет Самру.ру.

Напомним, речь идет о третьем, заключительном этапе ремонта парка. Работы подрядчика по предыдущим этапам вызывали нарекания у жителей - новая тротуарная плитка тогда быстро "поплыла".
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Комментарии



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