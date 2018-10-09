В Самаре завершается ремонт парка на Металлурге
9 октября 2018 12:10
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Как сообщил глава Кировского района Игорь Рудаков, уже совсем скоро состоится открытие обновленной зоны отдыха.
В парке исправили недостатки новой тротуарной плитки, со стороны бассейна "Нептун" и ул. Ставропольской построили новые входные группы с лестницами.
Для жителей сделали новую детскую площадку, две спортплощадки, поставили общественный туалет, преобразили сцену. Завершается строительство площадки для авиамодельного спорта.
У озера появились новые ограждения и пристань, а также домик для птиц, пишет Самру.ру.
Напомним, речь идет о третьем, заключительном этапе ремонта парка. Работы подрядчика по предыдущим этапам вызывали нарекания у жителей - новая тротуарная плитка тогда быстро "поплыла".
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Комментарии
Благоустройство региона
9 октября 2018 12:35
Открытие пока откладывается на неопределенный срок. Благоустройство региона
68
9 октября 2018 12:10
Речь идет о третьем, заключительном этапе ремонта парка. Благоустройство региона
110
8 октября 2018 12:41
Судя по всему, привлечь туристов локация без вложений в нее не сможет. Благоустройство региона
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