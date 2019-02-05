В Самаре завершается прием предложений по благоустройству общественных территорий

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Остается два дня до окончания приема заявок от населения для формирования списка городских пространств Самары, которые нуждаются в благоустройстве.Далее предложенные горожанами локации будут выставлены на голосование, в результате которого определится первоочередность работ в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2019 год.Напомним, в 2018 году по этой программе в Самаре обновили и привели в порядок 22 общественных территории. В перспективном плане осталось еще 105 городских пространств, которые необходимо благоустроить. Часть из них обретут новый облик уже в этом году.Все заинтересованные в участии в формировании облика города и создания комфортной среды могут высказать свое мнение:на официальном сайте департамента городского хозяйства и экологии https://dbe-samara.ru/gorozhanam/kgs/;по телефонам «горячей линии» 266-54-54, 266-56-17;по почте: Самара, ул. Коммунистическая, д. 17А, с пометкой «Комфортная городская среда».Следующим этапом реализации программы станет создание дизайн-проектов предложенных общественных пространств, а также их обсуждения в ходе публичных дискуссий, сообщает портал "Вместе".