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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Самаре выбрали концепцию реконструкции Загородного парка

28 ноября 2018 09:56
137
В Самаре выбрали концепцию реконструкции Загородного парка
Автор проекта получит 500 тысяч рублей.

В Самаре завершился конкурс на лучшую концепцию реконструкции Загородного парка.

— Первое место заняла работа авторского коллектива МАРХИ в составе Максима Бессонова, Егора Гайдукова, Дарьи Дулевой и Фёдора Торгашева. В качестве приза они получат 500 тысяч рублей, — рассказали в региональном Союзе архитекторов.

Предложенная москвичами концепция — городской лес. Она предусматривает сохранение зеленой зоны и обустройство новых площадок для отдыха. Например, около Волги архитекторы предлагают сделать пирс. Также в числе предложенных новаций — открытие горнолыжной школы, спортивного центра, музея пивоварения, обустройство смотровой площадки, пишет 63.ру.

За благоустройство Загородного парка по программе «Комфортная городская среда» горожане проголосовали еще 18 марта. Основной фронт работ придется на 2019 год. По задумке, на обновленной территории обязательно должны быть прогулочные зоны, нестационарные объекты питания, малые архитектурные формы, парковки и туалеты. Также рассматривается вопрос установки новых аттракционов.

Всего организаторы получили 185 заявок. Больше половины отправили местные архитекторы. Остальные участники представляют Москву, Санкт-Петербург, Саратов, Казань, Новосибирск, Симферополь, Ульяновск, Нижний Новгород, Краснодар, Калининград, Волгоград, Тюмень и Владивосток. Около трети работ выполнили студенты-старшекурсники из архитектурно-строительных университетов страны.

Общий призовой фонд превышает 1,5 миллиона рублей. За второе место предусмотрена премия в 250 000 рублей, за третье — 200 000 рублей. Не обидят и тех, кто отстанет от лидеров. За четвертое место власти предусмотрели четыре премии по 100 тысяч рублей, за пятое — пять по 50 тысяч рублей. Список тех, кто получит эти премии, опубликовали на сайте Союза архитекторов.

Фото: сайт Союза архитекторов.
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Комментарии



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