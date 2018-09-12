В Самаре возобновят ремонт купеческого дома Маштакова
12 сентября 2018 12:19
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Возобновится реставрация деревянного дореволюционного дома купца Маштакова, расположенного по адресу ул. Самарская, 207, пишет Самру.ру.
Такое обещание сделал только что избранный жителями региона депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.
"Ещё один инициированный мной проект, вставший с моим уходом из Самары: реставрация памятника деревянного зодчества. Обязательно его теперь реанимируем", - заявил он.
Напомним, ремонт здания с целью размещения в нем музея частных коллекций начался в 2015 году, дом прикрыли забором. Однако затем работы прекратились. Реставрацией занималась общественная организация «Союз коллекционеров». В 2017 году руководитель организации сообщал порталу Samru.ru о возобновлении ремонта, но дело так и не пошло.
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