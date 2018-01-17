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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Самаре восстановили деревянную башню старой крепости

17 января 2018 11:27
127
В Самаре восстановили деревянную башню старой крепости
Осталось провести коммуникации и выполнить работы по благоустройству прилегающей территории.

На совещании в администрации Самары обсудили ход работ по воссозданию деревянной башни, расположенной на пересечении улиц Водников и Кутякова.

Специалисты Управления главного архитектора доложили, что строительство самой башни уже завершено, осталось провести коммуникации и выполнить работы по благоустройству прилегающей территории. Помимо этого, на территории комплекса планируется возвести хозяйственную постройку и открытый кузнечный цех, а площадку обнести деревянным частоколом.

Глава Самары Елена Лапушкина поручила подготовить проект дальнейшего развития территории, а также подробную концепцию использования объекта.

Напомним, деревянная башня «Крепость Самара» была установлена на перекрестке в историческом центре в 1986 году, к 400-летию города, студенческой группой архитектурного факультета Куйбышевского строительного института. Это реконструкция одной из 11 сторожевых башен крепости, основанной воеводой Григорием Засекиным. В последние годы объект выглядел заброшенным, а в 2014 году горел, пишет Самру.ру.
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Комментарии



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