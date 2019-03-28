В Самаре в Доме Архитекторов прошел круглый стол по теме «Реальные планы по Реальному училищу»
28 марта 2019 09:20
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В Самаре в Доме Архитекторов прошел круглый стол по теме «Реальные планы по Реальному училищу».
В нем приняли участие мэр Самары Елена Лапушкина, депутат Госдумы Александр Хинштейн, главный архитектор области Анатолий Баранников и «другие официальные лица», как писали в советских газетах.
Были и «представители общественности». Круглый стол инициирован областным отделением ВООПИК. С рассказом о Реальном и его реальном состоянии выступил Армен Арутюнов. Модератором круглого стола и «переводчиком с департаментского на человеческий» выступил Андрей Чернов. В зале сидели журналисты, архитекторы, историки, ученые, музыканты — известные всей Самаре лица, например, Виктор Долонько и Сергей Зубов, депутат и доктор истории Михаил Матвеев и т.д.
Наверное, никогда судьба одного дома не вызывала такого интереса, не собирала такой представительной и в то же время разношерстной компании. Разговор был сложным.
Андрею Чернову даже пришлось в какой-то момент специально сказать, что это — не встреча чиновников с общественностью. Однако, было похоже на именно это. Руководитель департамента градостроительства, представитель ДУИ и УГООКН нарисовали картинку, согласно которой, шансов что-то сделать, чтобы закрыть здание крышей, до новой зимы совершенно нет. То есть и хорошо бы и мы все хотим, потому что обеспокоены, но…
А дальше изумленной публике предъявляются истории одна другой краше. Оказывается земля под Реальным до сих пор принадлежит Министерству обороны, самарский ДУИ писал туда письма, с периодичностью раз в полгода, но, увы, нет ответа.
Тут бы надо прослезиться, но слезы высыхают, когда слышишь проникновенную историю про договор на 50 миллионов из которых только 5 миллионов на противоаварийные работы, а все остальное — на демонтаж конструкций, часть из которых является предметом охраны. При этом проект уже прошел экспертизу, хотя на это ушел почти год, но денег в бюджете все равно нет… И теперь все надо делать заново.
В общем, когда стараниями Андрея Чернова выяснилось, что все-таки есть механизмы, чтобы начать что-то делать законным путем и в ближайшее время, зал вздохнул с облегчением. Нет, никакой надежды не появилось, но хотя бы стала меняться тональность разговора.
А когда Елена Лапушкина уверенно сказала, что 5 миллионов в городском бюджете на срочные работы найдутся, ситуация начала маховиком раскручиваться в другую сторону.
Александр Хинштейн, взяв слово, которое Андрей Чернов ему настойчиво предлагал, заявил, что сложившаяся ситуация — результаты действия прошлого состава областной и городской власти. Плачевное состояние здания и его подвешенный статус — результат откровенного волюнтаризма — передавать здание из федеральной собственности в муниципальную, ради какого-то призрачного инвестора было, по словам, депутата «безумием».
Александр Хинштейн предложил способ решения ситуации:
«Проблема восстановления здания Самарского реального училища делится на две части: первая — это проблема консервации: состояние здания, конечно же, вызывает большие опасения и тревоги. Я сожалею, что за период моего отсутствия в регионе объект пришел, если не в окончательный упадок, то близко к этому…
Проблема известна губернатору Самарской области Дмитрию Азарову. Я довел до него тему нехватки средств на работы по консервации реального училища, как, впрочем, и о других проблемах, подобных этой…
Вторая половина проблемы — нам нужно понимать, как мы этот объект будем использовать в дальнейшем. Опять же вместе с губернатором мы будем искать механизмы ее решения. И, в первую очередь, надо решить проблему принадлежности здания другому собственнику, то есть передать здание какому-либо федеральному собственнику, который бы принял его под свои конкретные нужды.»
Обсуждение темы дальнейшего приспособления Реального училища, которое началось после этого кульминационного выступления, все-таки преждевременно. Но это был понятный порыв людей, сидевших в зале. После выступления Александра Хинштейна всем сразу полегчало.
И Александр Евсеевич напомнил про свежий пример приспособления под федеральное учреждение — первый в России филиал ГТГ в здании Фабрики-кухни. Сегодня на совете при федеральном министерстве проект назван одним из приоритетных в музейной отрасли. На уровне всей России.
Очень будет хорошо, если через пару-тройку лет реальное училище тоже окажется в докладе какого-нибудь федерального министерства. Конечно, мы бы предпочли, чтобы это было министерство культуры, но все равно — спасение реального остается приоритетом.
Круглый стол в Доме Архитектора оказался результативным — появилась реальная перспектива начать работы в этом году, закрыть тепловой контур здания и перейти к более системным работам. В июле тот же состав участников соберется, чтобы проконтролировать развитие ситуации, пишет samcult.ru.
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