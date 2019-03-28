Я нашел ошибку
сегодня  Четверг, 28 марта, 15:29
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +2 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 28/03:
USD 64.59
0.42
EUR 72.72
0.14
Искать
Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Самаре в Доме Архитекторов прошел круглый стол по теме «Реальные планы по Реальному училищу»

28 марта 2019 09:20
140
В Самаре в Доме Архитекторов прошел круглый стол по теме «Реальные планы по Реальному училищу»
Появилась реальная перспектива начать работы в этом году.

В Самаре в Доме Архитекторов прошел круглый стол по теме «Реальные планы по Реальному училищу».

В нем приняли участие мэр Самары Елена Лапушкина, депутат Госдумы Александр Хинштейн, главный архитектор области Анатолий Баранников и «другие официальные лица», как писали в советских газетах.

Были и «представители общественности». Круглый стол инициирован областным отделением ВООПИК. С рассказом о Реальном и его реальном состоянии выступил Армен Арутюнов. Модератором круглого стола и «переводчиком с департаментского на человеческий» выступил Андрей Чернов. В зале сидели журналисты, архитекторы, историки, ученые, музыканты — известные всей Самаре лица, например, Виктор Долонько и Сергей Зубов, депутат и доктор истории Михаил Матвеев и т.д.

Наверное, никогда судьба одного дома не вызывала такого интереса, не собирала такой представительной и в то же время разношерстной компании. Разговор был сложным.

Андрею Чернову даже пришлось в какой-то момент специально сказать, что это — не встреча чиновников с общественностью. Однако, было похоже на именно это. Руководитель департамента градостроительства, представитель ДУИ и УГООКН нарисовали картинку, согласно которой, шансов что-то сделать, чтобы закрыть здание крышей, до новой зимы совершенно нет. То есть и хорошо бы и мы все хотим, потому что обеспокоены, но…

А дальше изумленной публике предъявляются истории одна другой краше. Оказывается земля под Реальным до сих пор принадлежит Министерству обороны, самарский ДУИ писал туда письма, с периодичностью раз в полгода, но, увы, нет ответа.

Тут бы надо прослезиться, но слезы высыхают, когда слышишь проникновенную историю про договор на 50 миллионов из которых только 5 миллионов на противоаварийные работы, а все остальное — на демонтаж конструкций, часть из которых является предметом охраны. При этом проект уже прошел экспертизу, хотя на это ушел почти год, но денег в бюджете все равно нет… И теперь все надо делать заново.

В общем, когда стараниями Андрея Чернова выяснилось, что все-таки есть механизмы, чтобы начать что-то делать законным путем и в ближайшее время, зал вздохнул с облегчением. Нет, никакой надежды не появилось, но хотя бы стала меняться тональность разговора.

А когда Елена Лапушкина уверенно сказала, что 5 миллионов в городском бюджете на срочные работы найдутся, ситуация начала маховиком раскручиваться в другую сторону.

Александр Хинштейн, взяв слово, которое Андрей Чернов ему настойчиво предлагал, заявил, что сложившаяся ситуация — результаты действия прошлого состава областной и городской власти. Плачевное состояние здания и его подвешенный статус — результат откровенного волюнтаризма — передавать здание из федеральной собственности в муниципальную, ради какого-то призрачного инвестора было, по словам, депутата «безумием».

Александр Хинштейн предложил способ решения ситуации:

«Проблема восстановления здания Самарского реального училища делится на две части: первая — это проблема консервации: состояние здания, конечно же, вызывает большие опасения и тревоги. Я сожалею, что за период моего отсутствия в регионе объект пришел, если не в окончательный упадок, то близко к этому…

Проблема известна губернатору Самарской области Дмитрию Азарову. Я довел до него тему нехватки средств на работы по консервации реального училища, как, впрочем, и о других проблемах, подобных этой…

Вторая половина проблемы — нам нужно понимать, как мы этот объект будем использовать в дальнейшем. Опять же вместе с губернатором мы будем искать механизмы ее решения. И, в первую очередь, надо решить проблему принадлежности здания другому собственнику, то есть передать здание какому-либо федеральному собственнику, который бы принял его под свои конкретные нужды.»

Обсуждение темы дальнейшего приспособления Реального училища, которое началось после этого кульминационного выступления, все-таки преждевременно. Но это был понятный порыв людей, сидевших в зале. После выступления Александра Хинштейна всем сразу полегчало.

И Александр Евсеевич напомнил про свежий пример приспособления под федеральное учреждение — первый в России филиал ГТГ в здании Фабрики-кухни. Сегодня на совете при федеральном министерстве проект назван одним из приоритетных в музейной отрасли. На уровне всей России.

Очень будет хорошо, если через пару-тройку лет реальное училище тоже окажется в докладе какого-нибудь федерального министерства. Конечно, мы бы предпочли, чтобы это было министерство культуры, но все равно — спасение реального остается приоритетом.

Круглый стол в Доме Архитектора оказался результативным — появилась реальная перспектива начать работы в этом году, закрыть тепловой контур здания и перейти к более системным работам. В июле тот же состав участников соберется, чтобы проконтролировать развитие ситуации, пишет samcult.ru.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
28 марта 2019  12:56
Самарцам запретили выбрасывать мусор после субботников в контейнеры
Самарцам запретили выбрасывать мусор после субботников в контейнеры
Традиционный месячник по благоустройству стартует в апреле. Благоустройство региона
102
28 марта 2019  09:20
В Самаре в Доме Архитекторов прошел круглый стол по теме «Реальные планы по Реальному училищу»
В Самаре в Доме Архитекторов прошел круглый стол по теме «Реальные планы по Реальному училищу»
Появилась реальная перспектива начать работы в этом году. Благоустройство региона
139
27 марта 2019  19:41
Задачи по развитию дорожной отрасли будут решаться в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Важная задача - упорядочить развитие транспортно-логистической, социальной инфраструктуры Самарско-Тольяттинской агломерации
Задачи по развитию дорожной отрасли будут решаться в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».  Благоустройство региона
292
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
28 января 2019  23:34
Неисправности кондиционеров, их устранение
 Для того чтобы поддерживать в домовладении или квартире оптимальный микроклимат, просто не обойтись без кондиционера. Он спасает в жару и создает все условия... Капитальный ремонт в Самаре
2050
2 декабря 2018  21:52
Как продлить жизнь кроссовкам и правильно выбрать новые?
Как продлить жизнь кроссовкам и правильно выбрать новые?
 Спортивная обувь давно перешла в разряд базовых вещей. Если ранее кроссовки носили только в спортзалы, на прогулки или выездной отдых в лес, то на сегодняшний... Капитальный ремонт в Самаре
2459
16 ноября 2018  06:46
Безопасность деньгами не измеришь – автоматы электрические цена
Безопасность деньгами не измеришь – автоматы электрические цена
Последствия короткого замыкания, вызванного неисправностью проводки, могут быть совершенно плачевными, а избежать их поможет небольшое устройство, цена... Капитальный ремонт в Самаре
1080
Весь список
Всё в Дом
6 марта 2019  13:08
Советы по выбору светильников BLITZ
 BLITZ – это компания, появившаяся на рынке относительно недавно, но уже завоевавшая многих покупателей. Всё в Дом
494
4 марта 2019  17:26
Профильные светильники и их использование в интерьере
 Все знают, что свет – это вполне полноценный элемент в интерьере, который можно обыгрывать и делать с помощью этого свои неповторимые образы. Всё в Дом
183
4 февраля 2019  20:02
Ремонт стиральных машин на дому - быстро и надежно
 Современный человек просто не может обойтись без стиральной машины.  Всё в Дом
1083
Весь список
ЖКХ
28 марта 2019  15:14
Бригадам предстояло изготовить фитинг, обеспечивающий разветвление отводящих патрубков – крестовину.
Определились победители регионального этапа конкурса ДОКА-2019 среди слесарей, сварщиков и экскаваторщиков
Бригадам предстояло изготовить фитинг, обеспечивающий разветвление отводящих патрубков – крестовину.  ЖКХ
8
28 марта 2019  12:42
Главврач больницы в Самарской области ответит за потоп в хирургии В палате хирургического отделения на 4 этаже протекает крыша.
Главврач больницы в Самарской области ответит за потоп в хирургии
В палате хирургического отделения на 4 этаже протекает крыша. ЖКХ
105
26 марта 2019  10:50
Самарцы выступают против «ДомКом Инвеста»
Самарцы выступают против «ДомКом Инвеста»
Наказать крупнейшую управляющую компанию в Самаре хотят и чиновники, и депутаты, и сами жители.  ЖКХ
231
Весь список

Экология
28 марта 2019  13:15
Самарцев приглашают стать участниками забега в День Земли
Самарцев приглашают стать участниками забега в День Земли
Они пробегут в темноте с фонариками дистанцию 2019 метров. Экология
86
27 марта 2019  15:56
Дмитрий Азаров поручил завершить работу по оформлению границ особо охраняемых природных территорий, в частности национального парка
Дмитрий Азаров: "Экология сегодня является одним из главных приоритетов общества"
Дмитрий Азаров поручил завершить работу по оформлению границ особо охраняемых природных территорий, в частности национального парка "СамарскаяЛука" с... Экология
286
22 марта 2019  13:50
Синоптики рассказали самарцам о грядущем лете Прогноз особой жары не предвещает.
Синоптики рассказали самарцам о грядущем лете
Прогноз особой жары не предвещает. Экология
488
Весь список


Видео
28 марта 2019  11:46
Александр Самедов: Я не вернусь в
Александр Самедов: Я не вернусь в "Спартак"!
Полузащитник "Крыльев Советов" рассказал об уходе из команды, конфликте с Семиным и секретах Черчесова.
Спорт в регионе
171
22 марта 2019  13:08
Кот покусал хозяина за плохое исполнение песни Queen
Кот покусал хозяина за плохое исполнение песни Queen
Животное успокоилось лишь после того, как хозяин перестал петь.
В мире
4675
21 марта 2019  12:39
Свои проекты благоустройства сегодня защищают муниципалитеты Самарской области
Свои проекты благоустройства сегодня защищают муниципалитеты Самарской области
Лучшие отправятся на Всероссийский конкурс.
Благоустройство региона
520
18 марта 2019  12:29
Логотип самарский продукт
Логотип "Самарский продукт" начал появляться на товарах местных производителей
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг.
Экономика региона
804
18 марта 2019  12:23
Сегодня день рождения отмечает создатель и первый директор шоколадной фабрики «Россия» Елена Шпакова
Сегодня день рождения отмечает создатель и первый директор шоколадной фабрики «Россия» Елена Шпакова
Одним из первых ее поздравил Губернатор регион Дмитрий Азаров.
Социум
764
17 марта 2019  13:09
В зоопарке Берлина публике показали детеныша белой медведицы Малышке уже три месяца.
В зоопарке Берлина публике показали детеныша белой медведицы
   Малышке уже три месяца.
В мире
1222
Весь список

Фоторепортажи
26 марта 2019  18:01
В Самаре в ТК «Амбар» в ходе пожарных учений эвакуировали более 400 человек: ФОТО
В Самаре в ТК «Амбар» в ходе пожарных учений эвакуировали более 400 человек: ФОТО
По легенде возгорание произошло в кинозале.
Социум
349
21 марта 2019  16:31
Начато устройство монолитных конструкций Дворца спорта на ул. Молодогвардейской в Самаре Работы на стройплощадке ведутся в две смены.
Начато устройство монолитных конструкций Дворца спорта на ул. Молодогвардейской в Самаре: Фото
Работы на стройплощадке ведутся в две смены.
Строительство
980
19 марта 2019  08:59
Множество самарцев приняло участие в акции
Множество самарцев приняло участие в акции "Соединяя сердца!": ФОТО
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
Социум
1017
10 марта 2019  18:06
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды.
Культура
1987
9 марта 2019  15:14
В Самару пришел поезд в рамках акции
В Самару пришел поезд в рамках акции "Сирийский перелом": ФОТО
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой.
Социум
2256
7 марта 2019  12:27
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия.
Культура
1348
Весь список

Мероприятия
Определились победители регионального этапа конкурса ДОКА-2019 среди слесарей, сварщиков и экскаваторщиков
В Самаре представят Алису в стране чудес в календаре Тима Уокера
В Самарской области прошел первый региональный смотр-конкурс профессионального мастерства учащихся ДМШ, ДШИ
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные