В Самаре уже почти уже почти пять лет пустует «МТЛ Арена 2»
27 марта 2019 14:00
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Когда-то это здание должно было стать тренировочной площадкой баскетбольной команды «Красные Крылья» и перевалочным пунктом хоккейного ЦСК ВВС, пока Дворец спорта перестраивают. Уже как четыре года нет «Красных Крыльев», ЦСК ВВС сослали играть на окраину города, а «МТЛ Арена 2» пустует с момента торжественного открытия - уже почти пять лет, пишет "КП в Самаре".
- Почти три тысячи квадратных метров и 500 мест на трибунах. Новый дом для юных хоккеистов, фигуристов и баскетболистов, - восторгается журналист местного телеканала в репортаже с открытия. В кадре все замечательно – дети гоняют шайбу, играют в бадминтон, власть имущие в костюмах перерезают красную ленточку и гуляют по залам, люди танцуют и улыбаются - около «МТЛ Арены 2» в сентябре 2014 был праздник. На дворе март 2019 – около и внутри «МТЛ Арены 2» тихо и пусто.
По пыльным коридорам гуляют охранники – единственные, кто приезжает в спортивный объект. По стенам раздевалок ползут глубокие трещины – от пола до потолка. На полах – прямо в перекрытиях - тоже были трещины, однако их залили. Вместо льда на катке бетон. В трехуровневом подземном паркинге вода. Она стекает по стенам и наполняет желоба (проектировщики, судя по всему, знали, что на парковке будет потоп), насосы и охранники постоянно откачивают талую воду. И это большие апрельские воды еще не пошли.
Единственные, кто, кроме работников спортивного объекта и некоторых специалистов, побывал на подземной парковке – граффити-художники. Они выбили дверь с помощью огромного колеса и изрисовали все стены.
- У меня вызывают недоумение факты как самого публичного торжественного открытия, так и последующего невыполнения чиновниками взятых на себя обязательств, - недоумевает координатор ОНФ «За честные закупки», депутат Госдумы Антон Гетта. - Два года назад, в марте 2017 года, я направил депутатский запрос с просьбой предоставить информацию относительно строительства тренировочного комплекса. В очередном, третьем по счету, ответе на мое письмо от 22 января 2018 года врио заместителя председателя правительства Баландин сообщил, что окончание работ по объекту запланировано на IV квартал 2018 года, но увы, спортивный комплекс так до сих пор и не работает.
«МТЛ Арену 2» закрыли не успев толком открыть. Открытие, кстати, прошло за два дня до выборов губернатора Самарской области. Очень, видимо, хотели успеть к этой дате. В 2015 году на корректировку строительно-проектной документации и дополнительные строительно-монтажные работы власти дали денег, но и это не спасло объект.
Угнетает? Сейчас станет еще грустнее. На строительство «МТЛ Арены 2» потратили 572 млн рублей. Еще 7,9 млн ушли на содержание объекта, в котором никто не занимается. В итоге «МТЛ Арена 2» сейчас стоит 580 млн рублей. Деньги берут из регионального бюджета, а значит, из кармана налогоплательщика – нашего с вами.
И эта цифра еще не окончательная. Специалисты продолжают изучать грунт под «МТЛ Ареной 2». Сколько еще понадобится денег на исследования, укрепление фундамента и ремонт здания – никто точно не скажет.
Никто не скажет и когда наконец «МТЛ Арена 2» заработает. Нужно еще многое проверить и исследовать, еще многое отремонтировать и укрепить прежде, чем там будет безопасно заниматься спортом.
В «МТЛ Арену 2» сегодня, 26 марта, наведались активисты Объединенного народного фронта. Объект они, кстати, называют не иначе как «строительным полуфабрикатом». Общественники проводят мониторинг строительства арены с 2017 года. В этот раз с ними приехали представители прокуратуры, заказчика и подрядчика. Первые пообещали все проверить, последние уповали на то, что они все сделали по контракту, а все неточности – это не их вина.
Общественники захватили с собой и красные ленточки, каждая – сшита из двух. Их отправят ответственным лицам и организациям, которые отвечали за объект или были на его открытии. В списке и бывший губернатор Самарской области Николай Меркушкин, и первый вице-губернатор Александр Нефедов, и министр спорта Дмитрий Шляхтин, и бывший министр строительства региона Александр Баландин и т.д. Всего восемь ленточек. Первую уже вручили – подрядчику «МТЛ Арены 2». Остальные сложат в конверты и разошлют по адресам.
- Пусть эта красная сшитая ленточка станет символом невыполненных обещаний чиновников. Уверен, что после этой акции высшее должностное лицо региона сделает соответствующие выводы о работе некоторых своих подчиненных и проведет самую серьезную внутреннюю проверку деятельности должностных лиц, а также возьмет на личный контроль работу по завершению строительства данного спортивного сооружения, - считает сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области Вадим Нуждин. - Мы также направим заявление на имя прокурора Самарской области с тем, чтобы были проверены все обстоятельства строительства этого объекта и названы виновные должностные лица, чьи действия привели к такому плачевному результату.
Хочется закончить этот текст чем-то хорошим. Знаете, а ведь к лучшему, что «МТЛ Арену 2» так и не используют. Ведь если такое здание – с трещинами на стенах, с водой в подвалах, с неустойчивым фундаментом – пустует, в зале, где малыши бросают мяч в кольцо, ничего не обрушится, а на будущих Овечкиных и Кучеровых не упадет балка. Ведь главное, что дети целы, а с теми, кто в ответе за выпущенные на ветер миллионы, будут разбираться компетентные органы.
Фото: Дмитрий Кривенцов
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Комментарии
Благоустройство региона
27 марта 2019 14:00
Общественники и специалисты посмотрели, как дела у миллионного недостроя. Благоустройство региона
85
26 марта 2019 13:37
А в постоянном режиме они заработают с 1 мая. Благоустройство региона
196
25 марта 2019 09:47
Отчасти это связано с объемами, отложенными прежде из-за мундиаля. Благоустройство региона
250
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